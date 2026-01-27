WhatsApp activa nueva herramienta que bloquea archivos y llamadas de contactos desconocidos

La Configuración Estricta de la Cuenta permite limitar archivos, multimedia y llamadas de desconocidos desde un solo menú.

WhatsApp lanzó la Configuración Estricta de la Cuenta, una nueva herramienta de seguridad que permite bloquear automáticamente archivos adjuntos y contenido multimedia de remitentes desconocidos, así como silenciar llamadas de números no registrados, con el fin de reforzar la protección de la cuenta con pocos pasos.

La aplicación de mensajería mantiene como base el cifrado de extremo a extremo para mensajes y llamadas personales. A partir de ese enfoque, Meta incorporó esta nueva opción para ampliar las medidas de privacidad y seguridad dentro de la plataforma.

La compañía presentó la Configuración Estricta de la Cuenta como una función comparable a un “confinamiento” digital. Al activarse, aplica de forma simultánea las configuraciones más restrictivas disponibles en WhatsApp.

Entre ellas destacan el bloqueo de archivos y contenido multimedia enviados por desconocidos, el silenciamiento de llamadas no identificadas y otras opciones que limitan ciertas funciones de la aplicación.

Meta explicó que esta herramienta se diseñó para personas con mayor riesgo de ciberataques sofisticados, como periodistas o figuras públicas. La finalidad consiste en reducir la exposición a intentos de fraude, espionaje o envío de archivos maliciosos.

La principal novedad radica en que varias funciones de seguridad se agrupan en un solo apartado. De esta manera, el usuario evita recorrer distintos menús y activar cada opción por separado.

Para activar la Configuración Estricta de la Cuenta, el usuario debe ingresar a Ajustes, luego a Privacidad y después a la sección Avanzado. En ese espacio aparece la opción para activar o desactivar la función en cualquier momento.

Meta inició el despliegue progresivo de esta herramienta a partir de este martes. La disponibilidad se ampliará de forma gradual durante las próximas semanas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.