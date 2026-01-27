Tecnología

WhatsApp activa nueva herramienta que bloquea archivos y llamadas de contactos desconocidos

La nueva función agrupa las opciones de seguridad más restrictivas y se orienta a usuarios con mayor riesgo de ciberataques

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La Configuración Estricta de la Cuenta permite limitar archivos, multimedia y llamadas de desconocidos desde un solo menú.
La Configuración Estricta de la Cuenta permite limitar archivos, multimedia y llamadas de desconocidos desde un solo menú. (META/META)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMetaWhatsApp
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.