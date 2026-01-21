WhatsApp permitirá usar dos fotos de perfil: así cambiará la forma de mostrar su identidad en la app

WhatsApp incorpora una segunda foto de perfil en formato banner. La función está en fase beta y apunta a una experiencia más visual y flexible.

WhatsApp prepara una nueva función de perfil que modifica la forma en que las personas muestran su imagen dentro de la aplicación. La plataforma permitirá usar dos fotos distintas, una principal y otra secundaria, lo que amplía las opciones de personalización y refuerza su enfoque más social.

Según la información divulgada por WABetaInfo, sitio especializado en adelantos de WhatsApp, la aplicación incorporará la posibilidad de elegir una segunda imagen de perfil. Esta novedad introduce un formato visual distinto y ofrece mayor flexibilidad para expresar la identidad digital.

El diseño toma como referencia el estilo de X. La foto principal se mantendrá en formato circular, como hasta ahora. La imagen adicional aparecerá en la parte superior del perfil, ocupará todo el ancho de la pantalla y funcionará como una portada o banner.

Este segundo espacio visual servirá como complemento de la imagen tradicional. WhatsApp busca que las personas puedan mostrar intereses, recuerdos o aspectos personales sin cambiar su foto principal. Muchas personas podrán usar este banner para incluir imágenes de mascotas, familiares o momentos significativos.

La función se integra a una estrategia de Meta orientada a acercar WhatsApp a la dinámica de las redes sociales. En los últimos meses, la aplicación sumó cambios de diseño y nuevas herramientas que apuntan a una experiencia más interactiva y expresiva dentro de la plataforma.

Por ahora, la opción de la segunda foto de perfil solo está disponible en la versión beta de WhatsApp. El acceso sigue siendo limitado y no se habilita de forma general. No obstante, la función ya forma parte del desarrollo activo de la app y su lanzamiento masivo podría darse en el corto plazo.

Cómo funcionará la segunda foto de perfil

La activación del banner será sencilla. Al ingresar al perfil, las personas encontrarán un nuevo botón de edición que permitirá seleccionar una imagen desde la galería del dispositivo y ajustarla con una herramienta de recorte diseñada para este formato.

Un aspecto clave es que la imagen debe ser horizontal y con proporciones similares a las de un banner. No todas las fotografías se adaptarán correctamente, por lo que elegir una imagen adecuada será determinante para mantener un perfil ordenado y visualmente atractivo.

La función será completamente opcional. Quienes decidan no utilizarla seguirán mostrando únicamente su foto principal. En esos casos, la parte superior del perfil se visualizará con un fondo neutro que conserva una estética limpia.

WhatsApp continúa así su evolución hacia una experiencia más personalizada y visual. Aunque no existe una fecha oficial para su disponibilidad global, los indicios apuntan a una llegada cercana para el público general.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.