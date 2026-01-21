Tecnología

WhatsApp permitirá usar dos fotos de perfil: así cambiará la forma de mostrar su identidad en la app

La aplicación de mensajería trabaja en un nuevo formato visual para los perfiles. La función añade un espacio adicional para imágenes y apunta a una experiencia más expresiva

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
WhatsApp tiene una carpeta oculta con un montón de fotos y videos que le quitan espacio en su celular.
WhatsApp incorpora una segunda foto de perfil en formato banner. La función está en fase beta y apunta a una experiencia más visual y flexible. (Crédito: Pixabay/Pexels/Crédito: Pixabay/Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCWhatsAppMeta
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.