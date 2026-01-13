Tecnología

Active esta función de WhatsApp para ocultar chats y proteger sus conversaciones

WhatsApp permite ocultar conversaciones con la función de chats restringidos. Conozca cómo activarla en Android, iPhone y Web para proteger mensajes, limitar notificaciones y reforzar su privacidad paso a paso

Por Silvia Ureña Corrales
La opción de chats restringidos añade una capa extra de privacidad y permite proteger conversaciones con autenticación o un código secreto.
La opción de chats restringidos añade una capa extra de privacidad y permite proteger conversaciones con autenticación o un código secreto. (Canva /Canva)







