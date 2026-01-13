Active esta función de WhatsApp para ocultar chats y proteger sus conversaciones

La opción de chats restringidos añade una capa extra de privacidad y permite proteger conversaciones con autenticación o un código secreto.

WhatsApp activó una función que permite restringir chats para reforzar la privacidad de las conversaciones en teléfonos Android, iPhone y en la versión web. La herramienta oculta los chats seleccionados y limita la información visible en las notificaciones.

La opción mantiene las conversaciones fuera de la lista principal y las agrupa en una carpeta especial llamada Chats restringidos, a la que solo se puede acceder mediante autenticación del dispositivo o un código secreto definido por el usuario.

¿Cómo funciona la restricción de chats?

Al activar esta función, el contenido de los mensajes y los datos del contacto dejan de mostrarse en las notificaciones, que solo indican la llegada de un nuevo mensaje. La medida aplica tanto a chats individuales como grupales, incluso si están silenciados.

Para leer los mensajes, la persona debe desbloquear el chat con huella dactilar, Face ID, código del teléfono o un código secreto, según la configuración elegida.

Activación en Android

En dispositivos Android, el usuario mantiene presionado el chat, selecciona el menú de más opciones y elige Restringir chat. Si no tiene configurada la autenticación del dispositivo, la aplicación solicita hacerlo antes de completar el proceso.

Los archivos multimedia pueden guardarse, pero no es posible activar la visibilidad automática de fotos y videos provenientes de estos chats. Las llamadas entrantes de esos contactos no se bloquean.

Uso en iPhone y iPad

En iOS, el chat se restringe al deslizarlo o mantenerlo presionado y seleccionar la opción correspondiente. Los chats restringidos se cierran de forma automática cuando el dispositivo se bloquea.

En el caso del iPad, el acceso requiere crear primero un código secreto en el teléfono principal. Los archivos multimedia pueden guardarse, pero no se habilita el guardado automático en la galería.

Acceso y ocultamiento de la carpeta

La carpeta Chats restringidos aparece al desplazarse hacia abajo en la lista de conversaciones. También puede ocultarse por completo, de modo que solo se muestre al ingresar el código secreto en la barra de búsqueda.

Esta opción busca evitar accesos accidentales y reforzar la confidencialidad cuando el teléfono se comparte o queda a la vista de terceros.

Código secreto independiente

Además de la autenticación del dispositivo, la aplicación permite crear un código secreto distinto al del teléfono. Este código protege el acceso a los chats restringidos en el celular y en la versión web.

Si el usuario olvida el código y decide dejar de restringir y vaciar todos los chats, la aplicación elimina el historial completo de esas conversaciones y borra el código secreto. La recuperación solo es posible si existe una copia de seguridad previa.

Copias de seguridad y restauración

Cuando se restaura una copia de seguridad en un nuevo teléfono, los chats permanecen restringidos. Para acceder a ellos, la persona debe tener configurada la autenticación del dispositivo o el código secreto.

La función forma parte de las herramientas de privacidad de WhatsApp, orientadas a ofrecer mayor control sobre la información personal almacenada en la aplicación.