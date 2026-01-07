WhatsApp suma varios cambios que los usuarios pedían para mejorar los grupos

WhatsApp suma etiquetas de miembro, stickers de texto y recordatorios de eventos a los chats de grupo como parte de sus primeras novedades del 2026.

WhatsApp inició el 2026 con nuevas funciones para los chats de grupo orientadas a mejorar la identificación de usuarios y la expresión dentro de las conversaciones.

Las principales incorporaciones son las etiquetas de miembro, los stickers de texto y los recordatorios de eventos.

La plataforma de mensajería explicó que las etiquetas de miembro permiten identificar roles específicos dentro de cada grupo. Estas etiquetas se personalizan según el chat.

Un mismo usuario puede mostrar una descripción distinta en cada conversación grupal, lo que facilita el contexto y la organización entre los participantes.

Otra novedad relevante es la posibilidad de crear stickers de texto. La función se activa al escribir un texto directamente en la búsqueda de stickers.

Los usuarios también pueden guardar estos nuevos stickers de forma inmediata en sus paquetes, sin necesidad de enviarlos primero en un chat.

WhatsApp añadió además recordatorios personalizados para eventos en los grupos. Al crear y compartir un evento, ahora se pueden definir alertas específicas para los invitados, con el fin de mejorar la coordinación entre los miembros del chat.

Estas actualizaciones se suman a otras herramientas que la aplicación integró en años recientes para optimizar la experiencia grupal. Entre ellas destacan el envío de archivos de hasta 2 GB, el intercambio de contenido multimedia en calidad HD, las pantallas compartidas y los chats de audio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.