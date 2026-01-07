Tecnología

WhatsApp suma varios cambios que los usuarios pedían para mejorar los grupos

La aplicación de mensajería refuerza los chats grupales con funciones que permiten identificar roles, crear stickers personalizados y programar alertas para eventos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
WhatsApp suma etiquetas de miembro, stickers de texto y recordatorios de eventos a los chats de grupo como parte de sus primeras novedades del 2026.
WhatsApp suma etiquetas de miembro, stickers de texto y recordatorios de eventos a los chats de grupo como parte de sus primeras novedades del 2026. (WHATSAPP/WHATSAPP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWhatsAppMeta
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.