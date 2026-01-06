Tecnología

¿WhatsApp está caído? Estas cinco alternativas permiten enviar mensajes sin interrupciones

Las fallas de WhatsApp llevan a muchos usuarios a buscar otras formas de comunicarse. Existen varias plataformas que permiten enviar mensajes sin depender del servicio de Meta

Por O Globo / Brasil / GDA
Telegram, Instagram Direct, SMS, Facebook Messenger y Signal permiten enviar mensajes cuando WhatsApp sufre caídas o presenta problemas de funcionamiento.
Telegram, Instagram Direct, SMS, Facebook Messenger y Signal permiten enviar mensajes cuando WhatsApp sufre caídas o presenta problemas de funcionamiento. (Canva /Canva)







