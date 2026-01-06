¿WhatsApp está caído? Estas cinco alternativas permiten enviar mensajes sin interrupciones

Las caídas e inestabilidades de WhatsApp se volvieron más frecuentes. Cada vez que el servicio falla, millones de personas quedan sin acceso a sus conversaciones personales y laborales. En esos momentos, contar con plataformas alternativas de mensajería reduce el impacto en la comunicación diaria.

Existen opciones que funcionan con internet y otras que operan sin conexión. A continuación, se detallan cinco servicios que pueden suplir a WhatsApp mientras la aplicación de Meta presenta problemas.

Telegram

Telegram funciona de forma similar a WhatsApp. Permite enviar mensajes de texto, audios, fotos, videos, documentos y stickers. También ofrece llamadas de voz, chats grupales y canales de difusión. Está disponible de forma gratuita en Android, iPhone (iOS) y computadora.

Las conversaciones se almacenan en la nube, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos.El registro requiere un número telefónico válido, utilizado para recibir un código por SMS. Tras el proceso, usted puede comunicarse en chats privados, grupos o seguir canales informativos sin interacción directa.

Instagram

El sistema de mensajería privada de Instagram, conocido como Direct, se presenta como una alternativa práctica cuando WhatsApp no responde. Permite enviar textos, audios, fotos, videos, stickers y compartir publicaciones de la red social.

El servicio funciona en Android, iPhone (iOS) y computadora. No exige un número telefónico. Solo se necesita una cuenta de Instagram creada con correo electrónico. Las conversaciones se dan entre seguidores o mediante solicitudes. El sistema muestra el estado de actividad de los contactos, lo que ayuda a conocer su disponibilidad.

SMS

El SMS continúa siendo una opción válida durante fallas de aplicaciones de mensajería. A diferencia de los servicios digitales, no depende de conexión a internet, sino de la señal de la operadora móvil. Está disponible en cualquier teléfono Android o iPhone (iOS) sin necesidad de instalar aplicaciones.

Solo requiere un número activo y un plan que incluya mensajes de texto o saldo disponible. Aunque se limita a textos cortos y no admite archivos multimedia, el SMS resulta útil para comunicaciones urgentes.

Facebook Messenger

Facebook Messenger es el sistema de mensajería vinculado a Facebook. Permite enviar mensajes, audios, fotos, videos, documentos y realizar llamadas de voz y video. Funciona en chats individuales y grupales. Está disponible en Android, iPhone (iOS) y navegadores web.

Para utilizarlo, se requiere una cuenta de Facebook. El servicio sincroniza automáticamente los contactos de la red social y permite ver quiénes están en línea, además de usar reacciones y respuestas rápidas.

Signal

Signal destaca por su enfoque en privacidad y seguridad. Permite enviar mensajes, audios, fotos, videos, documentos y realizar llamadas de voz y video. También admite chats grupales. Está disponible de forma gratuita en Android, iPhone (iOS) y computadora.

El registro solicita un número telefónico para la verificación inicial. Tras el registro, la aplicación identifica de forma automática los contactos que ya usan Signal. Su interfaz simple facilita la adaptación. En momentos de caída de WhatsApp, se posiciona como una opción segura y funcional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.