Las 10 novedades más útiles que llegaron a WhatsApp en 2025 y que usted podría no haber notado

Las novedades del año modificaron la experiencia del usuario con más control, más personalización y nuevas funciones de productividad.

WhatsApp cerró 2025 con múltiples funciones nuevas que cambiaron la comunicación y ampliaron la personalización del mensajero. Las actualizaciones incluyeron anuncios en los Estados, digitalización nativa de documentos, agendamiento de llamadas en grupo y temas visuales para cada conversación.

Estas herramientas se liberaron en distintos momentos y ajustaron el uso del servicio tanto en Android como en iPhone. A continuación, se detallan 10 novedades clave que llegaron al aplicativo.

1. Anuncios en los Estados

Desde junio de 2025, los anuncios aparecen en los Estados. WhatsApp justificó esta medida como una vía para elevar ingresos. Las publicidades se muestran entre las actualizaciones de los contactos y mantienen un formato similar a Instagram Stories.

El cambio también alcanzó los canales pagos, que recibieron nuevas opciones de monetización. Para ver un anuncio, el usuario ingresa a la pestaña Actualizaciones y navega sin ajustes adicionales.

2. Digitalización nativa de documentos

La herramienta de escaneo surgió en abril para iPhone. En noviembre, llegó a Android. La función permite capturar páginas con la cámara y convertirlas en PDF sin utilizar apps externas.

La Meta buscó simplificar el flujo de trabajo, ya que el usuario no abandona la aplicación durante la digitalización ni durante el envío. Para activarla, se toca el ícono de clip, se elige Documento, luego Escanear documento, se posiciona el archivo y se captura.

3. Conteo en tiempo real de miembros conectados en grupos

En el primer semestre, WhatsApp incorporó la capacidad de ver cuántos miembros de un grupo están conectados en tiempo real. El dato aparece en la parte superior de la pantalla.

Esta información mejora la organización de las conversaciones y permite medir la actividad del grupo antes de enviar mensajes relevantes.

4. Inclusión de participantes en una llamada individual en curso

En marzo, el mensajero habilitó la opción de agregar personas a una llamada individual sin finalizarla. El usuario toca Agregar participante durante la conversación y selecciona los contactos.

Antes, era necesario colgar y reiniciar la llamada con todos los invitados. Quienes utilizan WhatsApp para reuniones notaron un flujo más ágil.

5. Límite de notificaciones en conversaciones grupales

En mayo, la Meta añadió el ajuste Relevantes para mí, que limita notificaciones en grupos.

Los avisos quedan reservados para menciones directas o mensajes de administradores. La función reduce el ruido generado por grupos numerosos. El ajuste se encuentra en las opciones internas de cada grupo. Por ahora, está disponible solo en iPhone.

6. Integración con la Central de Cuentas de Meta

Desde enero de 2025, WhatsApp se integró con la Central de Cuentas de Meta, estructura que enlaza el aplicativo con Instagram y Facebook.

La sincronización permite un manejo unificado de sesiones, preferencias y suscripciones. Además, los Estados pueden compartirse directamente en los Stories de ambas plataformas.

7. Perplexity AI como chatbot

Entre finales de abril e inicios de mayo, el chatbot Perplexity AI ingresó al mensajero. Funciona como asistente de preguntas y respuestas basado en fuentes verificadas, y compite con Meta AI.

Para usarlo, el usuario agrega el número +1 (833) 436-3285 en su agenda e inicia la conversación. Sin embargo, a partir de enero próximo, ni Perplexity ni otros asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT o Copilot podrán operar dentro de WhatsApp Business.

8. Personalización con temas y colores para cada conversación

En febrero, WhatsApp incorporó la posibilidad de cambiar colores y fondos en chats individuales.

Para activarlo, se abre la conversación, se toca el menú de tres puntos, se elige Tema de la conversación y se selecciona el diseño. La personalización es visible solo para el usuario y no modifica la vista del contacto. Cada chat requiere la configuración de forma manual.

9. Planificación de llamadas grupales y envíos anticipados de invitaciones

Desde agosto, el mensajero permite agendar llamadas grupales. El organizador define la fecha y la hora, y el sistema envía invitaciones automáticas a los participantes.

Los invitados reciben recordatorios con los datos necesarios para la reunión virtual.

10. Estados con música

En mayo, WhatsApp lanzó los Estados con música. El usuario escoge una canción y la incorpora como sticker musical o como fondo para collages fotográficos.

Para publicarlo, se ingresa en Actualizaciones, se toca Añadir estado y se selecciona Música. Luego se define el audio y se envía con el ícono verde.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.