Estos celulares quedarán sin servicio de WhatsApp en 2026: revise si el suyo está en la lista

Conozca qué celulares dejarán de usar WhatsApp en 2026 por falta de soporte técnico y de seguridad.

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde enero de 2026. La medida afectará a modelos que ya no cumplen los requisitos técnicos para operar la aplicación y que tampoco reciben parches de seguridad. Meta informó en su Centro de Ayuda que estos equipos pierden capacidad para ejecutar funciones modernas y se exponen a riesgos.

La compatibilidad actual exige Android OS 5.0 en adelante y iOS 15.1 o superior. Si un dispositivo no actualiza su sistema operativo antes del próximo año, quedará sin acceso a la plataforma.

Entre los iPhone afectados estarán iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus. Estos modelos no recibirán funciones nuevas ni correcciones de vulnerabilidades.

En Android, la lista abarca equipos como Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5 y Galaxy Note 2. También se incluyen Optimus L3, L5, L7 y F5; Moto G y Moto E de primera generación; Xperia Z2 y Xperia Z3; así como Huawei Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2.

Para conocer el sistema operativo del celular, basta con entrar a Ajustes en Android o Configuración en iPhone y revisar la sección del software.

WhatsApp explicó que cada año revisa los dispositivos más antiguos con menor cantidad de usuarios y con menor capacidad para ejecutar sus funciones. Señaló que estos modelos tampoco cuentan con las actualizaciones de seguridad necesarias. Todos los celulares que perderán compatibilidad recibirán una notificación de advertencia con tiempo.

La aplicación recuerda que antes de dejar de admitir un sistema operativo, enviará avisos en la plataforma para que el usuario actualice su equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.