¿Cuánto tiempo tengo antes de que la IA me sustituya en el trabajo?

¿Qué hacer si su ocupación figura entre las más amenazadas? Este es el momento de capacitarse. La IA representa una transformación profunda, no una extinción. En vez de entrar en pánico, anticípese y busque prepararse para este entorno cambiante

Por David Vargas Chacón
Pérdida de empleo por IA, inteligencia artificial y despidos, empleados sin trabajo, desempleo
Una de las razones por las que inquieta tanto la IA y su efecto en el futuro de los empleos es que, por primera vez, son las profesiones y no los oficios los que están en riesgo. (Shutterstock/Shutterstock)







