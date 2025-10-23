Economía

Lavado de dinero: 3 cantones de Costa Rica reportan la mayor tasa de operaciones bancarias sospechosas

El OIJ revela por qué los cantones urbanos aglutinan la mayor cantidad de operaciones sospechosas de lavado de dinero en la banca.

Por Luis Enrique Brenes
Dolares, Plata Lavado
Un análisis hecho por 'La Nación', con datos del ICD, mostró que tres cantones del país registran la tasa de reportes de operaciones de lavado de dinero durante este año. (Alonso Tenorio/La Nación)







Luis Enrique Brenes

