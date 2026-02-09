Economía

La nueva economía de Costa Rica: ¿Cuáles sectores ganan y pierden peso en la producción?

Banco Central actualizó el valor de la estructura productiva de Costa Rica y revela una transformación. Conozca las actividades que lideran y las que tienen menos protagonismo.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Transformación de la economía de Costa Rica: trabajadoras de servicios, agricultor en labores de campo y técnica en manufactura de alta tecnología reflejan el cambio del agro y la industria tradicional hacia una economía basada en servicios.
La estructura productiva de Costa Rica cambió en las últimas tres décadas. Mientras en los años noventa el agro y la manufactura tenían un peso clave en el PIB, hoy los servicios lideran la economía, junto con actividades de mayor valor agregado como la manufactura tecnológica, según datos del Banco Central. (Fotocomposición en Canva/Archivo /Fotocomposición en Canva/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PIBEconomía de Costa RicaBCCRAgroServicios
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.