Producción de Costa Rica creció 4,7% a noviembre del 2025

La industria manufacturera, junto con servicios profesionales, de transporte, financieros, de comercio, educativos y de salud, explicaron el 78,4% del crecimiento total de la producción en noviembre del 2025.

La producción de Costa Rica registró un crecimiento interanual de 4,7% a noviembre del 2025, según el índice mensual de actividad económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) este viernes 9 de enero.

“En noviembre del 2025, la industria manufacturera, junto con los servicios profesionales, de transporte, financieros, de comercio, educativos y de salud, explican el 78,4% del crecimiento total de la producción”, añadió el BCCR en el IMAE.

Según el Banco Central, la única actividad que reportó cifras negativas fue la agropecuaria.

“En el mes en comentario, la actividad agropecuaria mantuvo la evolución negativa de los meses previos (-1,2 %), aunque ligeramente moderada con respecto a un año atrás (-1,5 % en noviembre del 2024)”, se lee en el texto.

El desempeño del sector en noviembre del 2025 estuvo asociado a una menor actividad productiva de banano y piña, como consecuencia de condiciones climáticas adversas registradas durante el primer semestre del año. Estas afectaron la preparación de los terrenos y favorecieron la proliferación de plagas, lo que provocó una reducción del rendimiento por hectárea.

No obstante, ese retroceso fue parcialmente compensado por el buen desempeño en las actividades pecuarias (carne y pollo) y agrícolas de ciclo corto (tubérculos y hortalizas).

Crecimiento de la producción por régimen

El Banco Central detalló que el régimen definitivo —donde operan las compañías sujetas al impuesto sobre la renta— mostró un crecimiento de 3,4% y tuvo una contribución del 53,1% en el crecimiento de la producción nacional.

“Los servicios profesionales, administrativos, de transporte, de almacenamiento, las actividades financieras y el comercio explican cerca del 50% del crecimiento del RD (régimen definitivo)”, se indica en el IMAE.

Por su parte, la producción del régimen especial (zonas francas) creció un 14,8% interanual en noviembre del 2025 y explicó el 46,9% del crecimiento total de la economía costarricense.

En este régimen sobresalió el desempeño de la industria manufacturera de implementos médicos. También destacó el crecimiento en los servicios informáticos, de consultoría financiera y de apoyo a oficinas principales.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPM) de octubre del 2025, el régimen definitivo crecería 3,3% en 2026, mientras que la producción de zonas francas descendería a 4,9%, desde el 12,8% previsto para 2025.