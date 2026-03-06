Economía

‘La agricultura está por el suelo’: dólar barato deja pérdidas millonarias

¿Cómo afecta el dólar bajo al agricultor costarricenses? Cámaras alertan sobre el cierre de fincas y la pérdida de competitividad en café, piña y banano.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Trabajadores cosechan melón en medio de la caída del dólar y la apreciación del colón, situación que afecta los ingresos del sector agrícola exportador.
Los productores advierten que la apreciación del colón frente al dólar reduce sus ingresos por exportaciones, mientras enfrentan costos en dólares por insumos como fertilizantes y agroquímicos. Además reclaman por el aumento de las importaciones de productos agrícolas. (Cortesía Caproexmes CR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tipo de cambioAgroPrecio del dólarProducción agrícolaBCCR
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.