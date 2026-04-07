Economía

Intel colaborará con Elon Musk en la fabricación de sus propios semiconductores

La iniciativa Terafab apunta a revolucionar la fabricación de semiconductores para autos autónomos, robots y centros de datos

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Por AFP , Europa Press , y Gustavo Ortega Campos
Elon Musk y Lip-Bu Tan, CEO de Intel, durante anuncio de alianza para Terafab, proyecto de fabricación de chips para Tesla, inteligencia artificial, robótica y centros de datos espaciales
Elon Musk junto a Lip-Bu Tan, CEO de Intel, en el contexto del anuncio de la colaboración entre Intel, Tesla, SpaceX y xAI para el desarrollo del proyecto Terafab, enfocado en la fabricación de chips de alto rendimiento para inteligencia artificial, robótica y centros de datos en la Tierra y en órbita. (Europa Press /Europa Press)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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