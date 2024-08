Tipo de cambio baja ¢5,62 durante una semana marcada por la compra de dólares del BCCR para reservas

El tipo de cambio del dólar respecto al colón volvió a bajar, en una semana marcada por la fuerte compra de divisas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), para fortalecer sus reservas monetarias internacionales.

Este viernes 30 de agosto, el precio de cierre del dólar en este mercado fue de ¢520,41, lo que muestra una caída de ¢5,62 respecto al mismo día de la semana anterior, cuando cerró al alza, con una cotización de ¢526,03.

En la jornada se negociaron $30,08 millones en 304 operaciones de compraventa, el segundo monto transado más bajo de toda la semana. La cifra más alta se registró el martes, con $75,78 millones.

El monto negociado este viernes fue superior a los $20,71 millones transados el mismo día de la semana pasada, distribuidos en 242 operaciones, según el BCCR.

En el balance semanal, se negociaron $214,64 millones en el Monex durante las cinco sesiones, más que los $186,83 millones transados durante las jornadas de la semana pasada.

Durante la sesión de este viernes, el valor de apertura fue de ¢519,20. En los minutos siguientes repuntó hasta ¢521, el precio más alto del día. El último monto negociado fue de ¢520 por dólar.

Vidal Villalobos, analista de Grupo Prival, explicó que esta baja coincide con los pagos quincenales de las empresas, principalmente de zona franca, que deben convertir dólares a colones para cumplir con obligaciones salariales.

Esta semana también estuvo caracterizada por una fuerte intervención del Banco Central en el Monex, por medio de las compras para alimentar el saldo de sus reservas monetarias internacionales.

Entre el lunes 26 y el viernes 30 de agosto, la autoridad monetaria adquirió $118,14 millones en el mercado para este fin. Una cifra semanal tan alta en compras para reservas no se alcanzaba desde el 19 al 22 de marzo, cuando el total sumó $162,55 millones.

En las últimas tres semanas, el Banco Central reactivó las compras de dólares para sus reservas monetarias, luego de una pausa de casi tres meses, entre el 16 de mayo y el 12 de agosto.

Al 28 de agosto pasado (último dato disponible), el saldo de reservas era de $14.073,9 millones. Villalobos agregó que el Banco Central había advertido que quería “blindar” la economía, lo que implica que comprará los dólares excedentes en el mercado.

No obstante, en este lapso donde no realizó adquisiciones para reservas, mantuvo las compras en el Monex por el requerimiento del sector público no bancario (SPNB). En la última semana, el emisor adquirió $36,14 millones para ese fin, una cifra inferior a los $59,46 millones de la semana anterior.

Mientras tanto, las ventanillas de los intermediarios cambiarios registraron un superávit del lunes al jueves (último dato disponible). Esto indica que las entidades financieras compraron más dólares de los que vendieron en este periodo.

En total, adquirieron $510,04 millones, mientras que sus clientes demandaron $440,77 millones, lo que resultó en un remanente de $69,27 millones, según los datos del Banco Central.

A las 3:30 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias ofrecían la compra del dólar en ¢525 o más en sus ventanillas. A esa misma hora, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular tenían el precio de venta de ¢526, mientras que los demás operadores lo situaron entre ¢525 y ¢528.