Hospital Calderón Guardia admite pérdida de 44.000 recetas por error en sistema de Farmacia

Dirección General del Hospital Calderón Guardia aseguró a ‘La Nación’ que todos los pacientes recibieron sus medicamentos.

Por Arianna Villalobos Solís
Una falla en el sistema de farmacia de la CCSS provocó la pérdida irrecuperable de 44.000 recetas en el Hospital Calderón Guardia. El centro médico confirmó que no pudo recuperar los datos.
Una falla en el sistema de Farmacia de la CCSS provocó la pérdida irrecuperable de 44.000 recetas en el Hospital Calderón Guardia. El centro médico confirmó que no pudo recuperar los datos. (Rafael Pacheco Granados y Jorge Castillo/Rafael Pacheco Granados y Jorge Castillo)







