Hogares de la región Central gastan hasta ¢300.000 más que en otras partes del país: vea las diferencias

Las cinco regiones fuera de la Central presentan un gasto promedio mensual en consumo de ¢503.753, muy por debajo del promedio nacional y cerca de ¢300.000 menos que en el centro del país.

Los hogares de la región Central de Costa Rica gastan, en promedio, un monto mensual en consumo considerablemente mayor que los de las otras zonas del país, con diferencias que en algunos casos superan los ¢300.000.

En los últimos años, la diferencia en el gasto de consumo entre la región Central y las demás partes del país aumentó en comparación con el estudio anterior, publicado en 2018, cuando la brecha ya era alta, pero no superaba ese monto.

Los datos se desprenden de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (Enigh), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y publicada el 3 de diciembre.

El gasto total de consumo en la región Central fue de ¢804.763, es decir, ¢134.362 más que en la medición realizada en 2018, cuando los hogares de esa zona destinaron ¢669.401 para este fin, y ¢117.758 por encima del promedio nacional que se ubicó en ¢687.005.

La cifra supera con holgura a las otras cinco regiones cuyo promedio de gasto fue de ¢503.753.

La mayor brecha, según la encuesta, se registra con la Huetar Caribe, cuyo gasto promedio mensual en consumo fue de ¢457.068 en 2024, es decir, ¢347.695 menos que en la región Central. En el estudio previo, la diferencia era de ¢255.399.

En otras dos regiones también se supera la brecha de ¢300.000. Tal es el caso de la Brunca y la Huetar Norte, cuyas diferencias respecto a la Central fueron de ¢315.547 y ¢304.227, respectivamente.

En la encuesta del 2018, la brecha fue de ¢263.448 para la Brunca y de ¢239.184 para la Huetar Norte. El gasto mensual en consumo en la Brunca fue de ¢489.216, mientras que en la Huetar Norte ascendió a ¢500.536.

En el caso de la Chorotega y el Pacífico, la brecha sigue siendo relevante, pero menor. En la primera, la diferencia respecto a la región Central fue de ¢262.890, mientras que en la segunda alcanzó ¢274.690, ambas por encima de los niveles de 2018.

Jorge Fernández, subgerente comercial a. í. de Mucap, dijo que esta dinámica responde a una combinación de factores estructurales y económicos, ya que en la región Central se concentra una parte significativa de la actividad productiva del país, así como la mayor oferta de empleo formal, lo que se traduce en mayores niveles de ingreso promedio por hogar.

“El costo de vida en la región Central tiende a ser más alto, especialmente en rubros como vivienda, transporte, servicios, educación y alimentación fuera del hogar. La mayor urbanización y densidad poblacional también influyen en patrones de consumo distintos, con mayor acceso y exposición a bienes y servicios que implican un mayor gasto”, agregó.

Fernández añadió que también incide la concentración de servicios públicos, privados y comerciales, que generan dinámicas de consumo más intensas, las cuales no siempre se replican con la misma magnitud en otras regiones del país.

Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), manifestó que la tendencia de mayor gasto en la región Central también se observa en otras partes de América Latina.

Montero señaló que es posible que quienes habitan la región Central consuman una cantidad similar de productos, pero a precios relativamente más altos que en otras zonas, sobre todo por la concentración de la actividad económica.

“Las capitales tienden a concentrar la mayor actividad. En los países como Costa Rica se concentra mucho la actividad privada y pública en la región Central. El nivel de vida es un poco más elevado y hay más concentración de comercio e instituciones”, agregó.

El informe del INEC tiene como propósito mostrar la estructura actual de los gastos de las familias en el país, la evolución de los ingresos de los hogares y los patrones de consumo. La encuesta tiene cobertura nacional y se realizó en 6.107 hogares.

¿Dónde concentran el gasto?

En promedio, los hogares de la región Central gastan principalmente en transporte, mientras que en las demás regiones las familias destinan una mayor proporción de su presupuesto a alimentos y bebidas.

En la región Central, el transporte concentra el 18,3% del gasto en consumo, seguido de los alimentos, con el 17,86%, y de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 12,89%. Estos rubros agrupan prácticamente la mitad del monto y representan el 49,06% del total, es decir, ¢394.802.

En las otras cinco regiones del país, el principal gasto de consumo corresponde a alimentos y bebidas, con más del 20% del monto total, seguido por el transporte.

La región del país que destina una mayor proporción del gasto a alimentos es la Huetar Caribe, con ¢121.130 (26,5%) del total del monto, y ¢58.682 (12,84%) orientados al transporte.

En las otras cuatro regiones, el apartado de alimentación representa entre el 21% y el 22% del gasto, y el transporte entre el 10% y el 14%, de acuerdo con las cifras del INEC. Tal es el caso de los hogares del Pacífico, que destinan ¢119.158 (22,48%) a alimentos y ¢78.507 al transporte.

En tanto, de los ¢541.873 gastados por las familias de la región Chorotega, ¢117.547 se destinan a alimentos (21,69%) y ¢85.396 al transporte (15,76%). Estos dos rubros representan más de una tercera parte del gasto mensual promedio en consumo en las regiones fuera del área Central.