Gasto mensual de hogares en Costa Rica creció 18% en 6 años. Conozca los principales rubros

INEC reveló cuál es la estructura actual de los gastos de las familias en Costa Rica, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024.

Por Gustavo Ortega Campos
Viernes Negro, Avenida Central
El gasto por compra de vehículos es el que más se ha incrementado de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, presentada este 3 de diciembre por el INEC. (Rafael Pacheco Granados)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

