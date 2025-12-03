Gasto mensual de hogares en Costa Rica creció 18% en 6 años. Conozca los principales rubros

El gasto por compra de vehículos es el que más se ha incrementado de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, presentada este 3 de diciembre por el INEC.

El gasto de los hogares de Costa Rica tuvo un incremento del 18% en los últimos seis años.

Según la VIII Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (Enigh), publicada este miércoles, el gasto de consumo mensual de las familias fue de ¢687.005, lo cual significa un aumento del 18% respecto a los ¢579.148 del estudio del 2018.

Al desglosar el componente de los egresos de las familias, el principal rubro es el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 19,3%, según los resultados del estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Le siguen en relevancia: el transporte, con 17,6%; vivienda, agua, electricidad y gas, con 12,7%; servicios de cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, 8,1%; restaurantes y hoteles, 7,7%; información y comunicación, con 7,6%; y salud, con 6,5%.

Mientras que los gastos que se incrementaron, respecto a la encuesta del 2018, fueron los alimentos fuera del hogar y adquisición de vehículos, con 7% cada uno. La compra de vehículos pasó de 4,5%, en el anterior estudio, a 7% entre 2018 y 2024, lo que lo coloca como el rubro de mayor crecimiento.

“La encuesta señala que la composición del gasto de consumo de los hogares en los últimos años ha cambiado significativamente, producto de la incorporación de nuevas necesidades y gustos de la población”, destacó el INEC.

Hannia Chaves, coordinadora de la Enigh, explicó que la encuesta tiene cobertura nacional y se realizó a 6.107 hogares.

Los resultados de la encuesta muestran la evolución de los ingresos y gastos de los hogares, los patrones de consumo, la estructura del presupuesto familiar.

Además, son la base técnica para indicadores como el índice de precios al consumidor (IPC) y la canasta básica alimentaria que sirve para analizar la línea de pobreza, explicó Marta Esquivel, gerente del INEC.

La encuesta a los hogares en Costa Rica se realiza desde hace 75 años, indicó Chaves, pero no todas han sido de cobertura nacional. La primera se realizó en 1949 a unas 200 familias.