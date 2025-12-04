Cuáles gastos de los hogares subieron y bajaron entre 2004 y 2024. Aquí el detalle

Ocho rubros aumentaron principalmente su participación en el gasto de los hogares costarricenses, según el INEC. Entre ellos destacan transporte, alquiler de vivienda y cuidado personal.

De acuerdo con los resultados de la VIII Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (Enigh), presentados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ocho artículos y servicios aumentaron su participación en el gasto de las familias costarricenses.

Este crecimiento se compara con los resultados de la Enigh de 2018. Los rubros que más avanzaron son: adquisición de vehículos (7,0% de los gastos de consumo), seguida de los servicios de información y comunicación (6,7%), que incluyen acceso a internet, telefonía celular y servicios de streaming.

En tercer lugar se ubica el cuidado personal, que representa 6,6% del gasto de consumo. Luego aparecen los alquileres efectivos de alojamiento (6,2%), servicios médicos y de hospital (3,1%), equipo de recreación, jardines y mascotas (1,9%), calzado (1,6%) y conservación y reparación de vivienda (0,8%).

Annia Chávez, coordinadora de la Enigh, explicó que este análisis surge al examinar el peso relativo de los distintos grupos de gasto.

La encuesta también reveló cambios importantes en la estructura del gasto durante los últimos 20 años, según las ediciones de 2004, 2013 y 2024.

Seis de los 11 grupos en que se clasifican los bienes y servicios muestran reducciones: alimentos y bebidas, prendas de vestir y calzado, muebles y equipamiento de la vivienda, recreación, deportes y cultura, educación, y restaurantes y alojamiento.

Por otro lado, cinco grupos aumentaron su participación dentro de la estructura de gastos de los hogares: vivienda y servicios (agua, electricidad, gas), salud, transporte, información y comunicación, y cuidado personal y servicios diversos.

Chávez señaló que estos cambios responden a transformaciones en la composición de los hogares y de la población en general. “Tenemos hogares más pequeños y mayor cantidad de personas adultas mayores”.

La Enigh reveló que el tamaño promedio de los hogares en el país es de 2,8 personas, con una edad promedio de 55 años en la jefatura del hogar. Además, el 18,3% de los hogares son unipersonales.