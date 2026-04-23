Economía

Heineken vendió menos cerveza en primer trimestre pero mantiene perspectivas

Heineken tiene alrededor de 87.000 empleados en todo el mundo

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Por AFP
Heineken anunció este martes sus planes de expansión en Centroamérica.
Heineken mantuvo sus previsiones anuales, apostando por un aumento de entre 2% y 6% de su beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones. (Shutterstock/Shutterstock)







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