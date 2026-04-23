Heineken vendió menos cerveza en primer trimestre pero mantiene perspectivas

Heineken mantuvo sus previsiones anuales, apostando por un aumento de entre 2% y 6% de su beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones.

Ámsterdam, Países Bajos. La neerlandesa Heineken reportó este jueves un retroceso de 0,8% en sus ventas de cerveza para el primer trimestre, pero mantuvo sus previsiones anuales pese a la preocupación sobre “un comercio mundial más complejo e inestable”.

La segunda cervecería mundial después de AB InBev registró un volumen de cervezas de 53,6 millones de hectolitros entre enero y marzo, frente a los 54,1 millones de hectolitros en el mismo período de 2025.

“Desde inicios del año, el comercio mundial se volvió más complejo e inestable, lo que tiene repercusiones en la disponibilidad y los costos de la energía en ciertos mercados”, aseguró el director general Dolf van den Brink.

“Eso genera presiones inflacionarias susceptibles de afectar la confianza de los consumidores a mediano plazo”, lamentó.

La compañía ha enfrentado varios meses de dificultades, y en febrero anunció la eliminación de entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años. Heineken tiene alrededor de 87.000 empleados en todo el mundo.

Pese a las dificultades, la empresa mantuvo sus previsiones anuales, apostando por un aumento de entre 2% y 6% de su beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, su medida de referencia.

“Nuestras previsiones se basan en la hipótesis de una perturbación temporal, y no prolongada, del comercio mundial de energía”, indicó la empresa.