Economía

Director ejecutivo de Heineken sobre arribo a Costa Rica: ‘Es un momento significativo’

Heineken Costa Rica debuta tras integrar las operaciones de Fifco. Conozca los planes de la cervecera para marcas como Imperial, Pilsen y las tiendas Musmanni

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Por Arianna Villalobos Solís
Fotos voceros de FIFCO y Heineken Alex Carreteiro, Dolf van den Brik y Rolando Carvajal / foto John Durán
Dolf van den Brink, CEO de Heineken, señaló que la adquisición de operaciones en Costa Rica representa un “momento significativo” para la compañía en la región. (JOHN DURAN/John Durán)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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