Director ejecutivo de Heineken sobre arribo a Costa Rica: ‘Es un momento significativo’

Dolf van den Brink, CEO de Heineken, señaló que la adquisición de operaciones en Costa Rica representa un “momento significativo” para la compañía en la región.

La cervecera Heineken anunció oficialmente el lanzamiento de su marca Heineken Costa Rica, tras integrar las operaciones de bebidas, alimentos y venta al detalle adquiridas a Florida Ice and Farm Company el pasado 30 de enero de 2026.

El director ejecutivo global de Heineken, Dolf van den Brink, señaló que la adquisición de las operaciones y el lanzamiento de Heineken Costa Rica constituyen un “momento significativo” para la compañía en la región.

“Este es un momento significativo para Heineken. La integración de la operación en Costa Rica y su plataforma regional marca el inicio de un nuevo capítulo para nuestra presencia en Centroamérica”, afirmó el empresario quien dejará el puesto, en mayo próximo, como parte de un ajuste en la operación mundial que implicó la reducción de hasta 6.000 empleos.

“Nos entusiasma construir juntos el futuro del negocio en la región, conectando la fortaleza de nuestras marcas globales con el talento y el potencial de este mercado, inspirados, además, por su sólida agenda de sostenibilidad y profundo e inigualable conocimiento del mercado”, agregó.

Por su parte, Alex Carreteiro, presidente de Heineken Américas, afirmó que la integración de estas operaciones refuerza la plataforma regional de la compañía y permitirá “acelerar la ejecución comercial”, así como elevar su competitividad en el mercado.

“Heineken Costa Rica es clave para seguir creciendo de manera sostenible e innovadora en Centroamérica, con una visión alineada en toda la región y un modelo de llegada al consumidor verdaderamente incomparable”, señaló Carreteiro.

Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció, en setiembre del año pasado, un acuerdo de compraventa a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica.

El proceso se concretó de forma oficial en enero anterior.

Rolando Carvajal, director de Heineken Costa Rica; Dolf van den Brik, CEO global; y Alex Carreteiro, director de Heineken Americas, en la presentación de este lunes. (JOHN DURAN/John Durán)

Operación en Costa Rica

Según el comunicado divulgado este lunes, la nueva operación debuta en el país con cuatro plantas de manufactura, 13 centros de distribución y un portafolio de más de 50 marcas, entre ellas Imperial, Tropical, Pilsen, Bavaria y Ducal, además de su línea tradicional y las tiendas Musi y Musmanni.

La compañía reúne a más de 4.600 colaboradores y, de acuerdo con la información oficial, alinea su gestión con los compromisos globales del grupo en conservación del agua, reducción de emisiones de carbono, economía circular, diversidad, equidad e inclusión, así como en la promoción del consumo responsable de bebidas alcohólicas.

“La incorporación de estas operaciones refuerza la estrategia EverGreen 2030 de Heineken, centrada en premiumización, innovación y el crecimiento sostenible a largo plazo", detalla el comunicado.

“Heineken Costa Rica se consolida como un centro regional para la ejecución comercial, el desarrollo del portafolio, la innovación y la fortaleza logística en toda Centroamérica”, agrega.

Heineken también confirmó que el exdirector general de Fifco, Rolando Carvajal Bravo, continuará liderando la operación como gerente general de Heineken Costa Rica.

La empresa neerlandesa tiene presencia en cerca de 190 países y un portafolio que supera las 300 marcas. Además, opera plantas de producción en más de 70 mercados y emplea a aproximadamente 85.000 personas a nivel global.



