En medio de despidos masivos, Heineken explica cómo la compra de Fifco impulsa su estrategia al 2030

En el contexto de despido de 6.000 personas, Heineken precisó la ganancia que obtendrá al comprar negocios de bebidas de Fifco.

La cervecera Heineken reveló el efecto de la adquisición del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle de la Florida Ice and Farm Company S. A. (Fifco) en su estrategia de sostenibilidad al 2030.

La firma neerlandesa abordó los alcances de esta operación en un comunicado en el que también se refirió al recorte de hasta 6.000 empleos a escala global.

Heineken mantiene la meta de alcanzar un crecimiento superior y equilibrado en los próximos cuatro años, como parte de su proyecto EverGreen 2030.

En su hoja de ruta pretende impulsar la expansión mediante planes definidos y la generación de valor para consumidores, clientes, colaboradores y accionistas, se precisó en un comunicado a sus inversionistas.

En esa línea, la cervecera señaló que la adquisición de Fifco se incorpora a su hoja de ruta en sostenibilidad, con el propósito de acelerar su ejecución mediante un mayor impulso a la inversión en marcas globales.

El documento también señala que la incorporación de los negocios de bebidas, alimentos y retail en Centroamérica elevaría de inmediato la utilidad por acción.

“Se espera que la adquisición completada de los negocios de bebidas y venta minorista de Fifco genere un aumento de entre el 2% y el 3% en las ganancias por acción”, sostuvo la multinacional.

Añadió que esta operación potenciará la productividad a gran escala y propiciará ahorros relevantes. Entre ellos, la compañía mencionó la reducción de entre 5.000 y 6.000 plazas en los próximos dos años.

Sobre los despidos, Fifco informó a La Nación: “Esta etapa, dado que nos encontramos en un período de integración, sería prematuro pronunciarnos sobre posibles implicaciones locales. De haber novedades relevantes, las comunicaremos de manera oportuna y transparente”.

La Heineken precisó que, el 30 de enero anterior, completó la adquisición de los negocios de bebidas y venta minorista de Fifco y fortalece la presencia en Centroamérica.

“La adquisición reúne una cartera de activos de alta calidad que mejora significativamente nuestra plataforma de crecimiento a largo plazo. Profundiza nuestra privilegiada presencia geográfica en mercados respaldados por sólidos fundamentos macroeconómicos y tendencias demográficas favorables”, argumentó la empresa neerlandesa.

Cambios en mercado

Este miércoles, Heineken anunció la reducción de hasta 6.000 puestos de trabajo para hacer frente a lo que calificó como “condiciones desafiantes de mercado”, así como para generar ahorros relevantes en los próximos años.

“Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero”, indicó el director ejecutivo, Dolf van den Brink en un comunicado.

La compañía emplea actualmente a unas 87.000 personas en todo el mundo.

En Costa Rica, la firma suscribió un acuerdo para comprar los negocios de bebidas, alimentos y venta al detalle de Fifco en setiembre del 2025, y la venta se concretó el pasado 30 de enero.

La operación contempló la transferencia total de las acciones que Fifco mantenía en Distribuidora La Florida S. A., así como en otras subsidiarias y sociedades vinculadas, conforme a los términos pactados. El monto de la transacción asciende a $3.250 millones.

Ambas empresas mantenían una relación comercial de más de 20 años.

La transacción no solo comprende la operación de bebidas y alimentos en Costa Rica, sino también en Guatemala, así como el negocio de bebidas en México y participaciones en empresas cerveceras en Nicaragua y Panamá.