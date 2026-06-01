Economía

Heineken Costa Rica se lleva a conocida figura de Intel

Heineken Costa Rica reforzó su equipo gerencial con la incorporación de un ejecutivo proveniente de una de las principales multinacionales tecnológicas del país

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Por Gustavo Ortega Campos

En el lenguaje futbolístico, a propósito del Mundial de Futbol 2026, podría identicarse de un fichaje de alto nivel. Heineken Costa Rica anunció la incorporación en el equipo gerencial a un funcionario que se desempeñaba en un puesto ejecutivo en Intel.








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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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