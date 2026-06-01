Heineken Costa Rica se lleva a conocida figura de Intel

En el lenguaje futbolístico, a propósito del Mundial de Futbol 2026, podría identicarse de un fichaje de alto nivel. Heineken Costa Rica anunció la incorporación en el equipo gerencial a un funcionario que se desempeñaba en un puesto ejecutivo en Intel.

La marca oficializó este lunes a Timothy Scott Hall como su nuevo director de Relaciones Corporativas, posición que asume a partir de este 1.º de junio de 2026.

Scott fungía como gerente de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Públicas de Intel en Costa Rica.

Por medio de una nota de prensa, Heineken indicó que Scott liderará la agenda de sostenibilidad y la estrategia de comunicación externa e interna en Costa Rica.

También será responsable de la gestión de la reputación corporativa y del relacionamiento con el entorno regulatorio.

Timothy Scott Hall es el nuevo director de Relaciones Corporativas de Heineken Costa Rica. Él trabajaba en Intel. (Marvin Caravaca/La Nación)

Scott cuenta con casi 30 años de experiencia en asuntos corporativos, políticas públicas y relaciones gubernamentales. El comunicado indica que en la empresa de donde proviene, lideró la gestión de relaciones institucionales y se consolidó como un interlocutor clave entre la organización y el gobierno.

Rolando Carvajal, gerente general de Heineken Costa Rica, dijo estar complacido por la llegada de Scott al equipo.

“Su experiencia, capacidad de liderazgo y profundo entendimiento del entorno serán clave para seguir fortaleciendo nuestro quehacer y contribuir activamente al desarrollo sostenible de Costa Rica”, apuntó Carvajal.

En enero pasado, se confirmó la transacción de compra- venta de la empresa costarricense Florida Ice and Farm Company S. A. a Heineken. El acuerdo había sido firmado el 22 de setiembre de 2025.

La operación incluyó la transferencia de la totalidad de las acciones que Fifco poseía en Distribuidora La Florida S.A. y otras sociedades subsidiarias y afiliadas, conforme a los términos acordados. La transacción asciende a $3.250 millones.