Hazel Valverde anuncia rol clave de Sugef ante eventual proceso de venta del BCR 

La jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Hazel Valverde Richmond, externó a La Nación sus consideraciones con respecto a la propuesta de venta del Banco de Costa Rica (BCR) que ha reiterado la presidenta electa Laura Fernández para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

“En cualquier cambio de una entidad sistémica, tenemos que asegurarnos que si hay una venta, quien sea que vaya a ser el comprador, que tenga las capacidades, los conocimientos y el modelo de negocios adecuado para llevar adelante el trabajo que corresponde en una entidad financiera sistémica con todas las implicaciones que esto tiene”, refirió.

El BCR es uno de los cuatro bancos de importancia sistémica en Costa Rica por su tamaño, su nivel de interconexión con otras entidades y su peso dentro de la economía nacional.

“Un banco sistémico al igual que uno que no lo es, se puede comprar, vender en cualquier momento pueden cambiar parte de los socios, es el movimiento natural que se da en el sistema financiero”, señaló Valverde.

La jerarca explicó que la Sugef mantiene una supervisión más aguda y continua en las entidades sistémicas.

“En el proceso de autorización de una venta de una entidad sistémica nuestra participación sería muy activa para determinar que quién esté comprando tenga la capacidad para tener esa responsabilidad”, concluyó Valverde.

El BCR cuenta con activos de ¢6,7 billones, de acuerdo a datos de la Sugef a diciembre de 2025.

La crisis financiera del IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), impulsada por el impago de las cuotas estatales del gobierno para las pensiones de 2025, obligó a la entidad a tomar dinero de la reserva por primera vez en la historia, para atender la pensión mensual de 393.000 personas.

La Sugef advirtió esta semana que las afirmaciones públicas sobre las entidades financieras deben basarse en evidencia verificable.

El pasado 2 de febrero, Fernández afirmó que el banco debe venderse “antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

Durante una conferencia en esa fecha, Fernández dijo que todos los recursos se utilizarían para capitalizar el IVM.

Por otro lado, la Sugef descartó cualquier riesgo a la solvencia del BCR o peligro de quiebra, asegurando que no existen evidencias de tal situación. Asimismo, la entidad rechazó la apertura de procesos sancionatorios vinculados a presuntas irregularidades por corrupción o malos manejos.