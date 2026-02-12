Economía

Hazel Valverde anuncia rol clave de Sugef ante eventual proceso de venta del BCR 

La jerarca de la Sugef, Hazel Valverde, aseguró que la venta de un banco sistémico es posible, pero debe cumplir estrictas condiciones.

Por Gustavo Ortega Campos
Fachada del Banco de Costa Rica (BCR) en San José, entidad financiera de importancia sistémica, en el contexto del debate sobre su eventual venta para capitalizar el IVM de la CCSS, mientras la Sugef descarta riesgos de quiebra.
Hazel Valverde, jerarca de Sugef, dijo que ante una eventual venta, el comprador deberá demostrar capacidad y conocimiento en el modelo de negocios. (Rafael Pacheco/La Nación)







Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

