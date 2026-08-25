Economía

Hacienda propone una ley para cerrar el portillo que abrió por decreto. Busca contener la pérdida de impuestos en la importación de autos

Ministerio de Hacienda estima que cerrar el portillo abierto en el 2024 permitiría recaudar elevar la recaudación en ¢2.455 millones. El proyecto no prevé acciones contra los que aprovecharon la puerta.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Añadir La Nación como fuente preferida en
Un BMW X6 M entró a Costa Rica como si su valor fuese de solo $7.400. Cientos de costarricenses aprovechan portillo de Hacienda para importar carros con menos impuestos.
Un BMW X6 M entró a Costa Rica como si su valor fuese de solo $7.400. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HaciendaProyectos de leyImportación de vehículosAduanas
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.