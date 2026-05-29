Hacienda estima menor recaudación por impuesto a la propiedad de vehículos en 2026

El impuesto a la propiedad representaría el 5,4% de la recaudación tributaria total en 2026.

El Ministerio de Hacienda proyecta una caída en la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos para el 2026 en comparación con los ingresos recibidos por este tributo el año pasado. Este tributo se cobra en el marchamo.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, Hacienda pronosticó ingresos por este tributo de ¢345.000 millones en 2026, ¢13.000 millones menos que los ¢358.000 millones recaudados el año pasado, es decir, una baja del 22%.

En términos nominales, la proyección de Hacienda es que los ingresos por este impuesto se recuperen en los años posteriores, aunque sería hasta 2028 cuando alcanzarían nuevamente el nivel de 2025, con ¢358.000 millones recaudados.

Las estimaciones contemplan el escenario base previsto por Hacienda. Según este Ministerio, la previsión incorpora la pérdida en la recaudación derivada de la aprobación de la Ley sobre modificación al impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.

Esto explica gran parte del ajuste, ya que, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio, se dejarían de percibir aproximadamente ¢8.500 millones por año en la recaudación del tributo, a raíz de la modificación legal aprobada en 2023.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma en la metodología de cálculo del impuesto, la cual estableció una tabla de depreciación fija para automóviles con un máximo de 15 años de antigüedad. En el caso de las motocicletas, el periodo es de 10 años.

Este impuesto lo paga el propietario registral del bien y se aplica tanto a automotores nuevos como a los que ya están en circulación. Este tributo constituye el principal componente del marchamo y representa gran parte del valor final del derecho de circulación.

El impuesto a la propiedad representaría el 5,4% de la recaudación tributaria total en 2026. Hacienda estima ingresos fiscales por ¢6.395.000 millones, es decir, ¢228.000 millones menos que los ¢6.623.000 millones proyectados para 2025.

Al primer trimestre del año, los ingresos por este tributo bajaron de ¢89.723 millones en el mismo periodo de 2025 a ¢66.793 millones entre enero y marzo de 2026. La reducción fue de ¢22.930 millones, equivalente a un 25,6% menos.

Según Hacienda, los ingresos tributarios registraron una caída de 4,4% en comparación con el primer trimestre de 2025, al pasar de ¢1.803.185 millones a ¢1.723.401 millones, lo que representó una disminución de ¢79.784 millones.