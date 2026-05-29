Economía

Hacienda estima menor recaudación por impuesto a la propiedad de vehículos en 2026

Reforma legal del 2023, que modificó cálculo de valor de autos, impactará en ingreso de tributo, según Hacienda

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Por Luis Enrique Brenes
Motociclistas, motos, motocicletas en medio del tráfico abriéndose paso en carril inexistente. Presas. Congestionamiento. Congestión vial
El impuesto a la propiedad representaría el 5,4% de la recaudación tributaria total en 2026. (Alonso Tenorio/Foto)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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