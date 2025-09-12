Guanacaste impulsa empleo con capacitación y talleres gratuitos antes de Talent Costa Rica

Actividad en Liberia ofrecerá coaching, revisión de LinkedIn y talleres; registro gratis y limitado antes de la feria de empleo del 11 de octubre.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) anunció el “Camino a la Empleabilidad”, una jornada para fortalecer habilidades de búsqueda de empleo. El evento se realizará el 20 de setiembre, de 8 a. m. a 5 p. m., en Guana Work, Solarium, Liberia.

La inscripción será gratuita y con cupo limitado. La actividad funcionará como antesala de la Feria de Empleo Talent Costa Rica.

LEA MÁS: Estos son los nuevos cursos disponibles del INA y cómo inscribirse

La organización informó que la jornada ofrecerá coaching 1:1 para mejorar el currículum. También incluirá prácticas de entrevista en inglés y español. Se revisarán perfiles en LinkedIn y se realizarán sesiones de fotografía profesional.

El programa sumará dos talleres con cupo limitado. Uno abordará marca personal. El otro cubrirá servicio hotelero de ultralujo. La agenda integrará dos visitas de campo. Una será a un hotel de la zona. La otra se llevará a una planta industrial en la zona franca Solarium.

La entidad proyectó que la preparación servirá para llegar con mejor perfil a Talent Costa Rica. Según Procomer, más de 40 empresas participarán en la feria y ofrecerán alrededor de 1.000 puestos. La institución indicó que el acompañamiento brindará herramientas concretas para elevar la empleabilidad.

La feria Talent Costa Rica se realizará el 11 de octubre en la sede de la Universidad de Costa Rica en Guanacaste. La entrada será gratuita y abierta al público. La preparación de “Camino a la Empleabilidad” buscará facilitar postulaciones más seguras y exitosas.

Procomer invitó a la población de Guanacaste a aprovechar el espacio. La institución señaló que el enfoque será práctico y especializado. El propósito será incrementar las posibilidades de contratación ante las empresas participantes y en general.

La participación no tendrá costo. El cupo será limitado. La inscripción se realizará en Procomer.com/camino-a-la-empleabilidad. Las consultas se atenderán en talentohumano@procomer.com. PROCOMER fungirá como fuente de toda la información anterior.

LEA MÁS: Museo de los Niños ofrece puesto de agente de seguridad: conozca los requisitos y cómo aplicar

Actividad en Liberia ofrecerá coaching, revisión de LinkedIn y talleres; registro gratis y limitado antes de la feria de empleo del 11 de octubre. (Procomer /Cortesía)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.