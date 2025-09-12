Economía

Guanacaste impulsa empleo con capacitación y talleres gratuitos antes de Talent Costa Rica

Coaching, talleres y giras en Guana Work preparan a los candidatos para Talent Costa Rica; inscripción gratuita y cupos limitados en Guanacaste

Por Damián Arroyo C.
Actividad en Liberia ofrecerá coaching, revisión de LinkedIn y talleres; registro gratis y limitado antes de la feria de empleo del 11 de octubre.
Actividad en Liberia ofrecerá coaching, revisión de LinkedIn y talleres; registro gratis y limitado antes de la feria de empleo del 11 de octubre. (Procomer /Cortesía)







notas iaProcomerGuana WorkGuanacasteEmpleoTalent Costa Rica
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

