Economía

Google promete un motor de búsqueda que actúa por el usuario

Tras tres años de dificultades para competir con ChatGPT, el equivalente de Google, Gemini, cuenta con 900 millones de usuarios mensuales

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Por AFP
Google, IA
El motor de búsqueda de Google también se actualizará este verano en Estados Unidos con agentes de IA permanentente activos para alertar sobre noticias, reservar en un restaurante o contactar a un profesional. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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