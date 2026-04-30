Gemini ya permite crear archivos de Excel, PDF y Word directamente desde el chat

Gemini suma creación directa de PDF, Word, Excel y otros archivos desde el chat.

Google incorporó una función en Gemini que permite generar archivos descargables desde el chat, como PDF, Microsoft Word, Excel, Google Docs, Sheets, Slides y otros formatos. La actualización fue reportada este 29 de abril y ya se dirige a usuarios de la aplicación Gemini.

La herramienta busca reducir pasos entre la creación de una idea y su conversión en un documento listo para compartir. El usuario puede pedir, por ejemplo, una hoja de cálculo, una propuesta en PDF o un documento de Word sin salir de la conversación.

Los formatos compatibles incluyen Docs, Sheets, Slides, .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, TXT, RTF y Markdown. En la mayoría de los casos, el archivo se puede descargar al dispositivo o exportar a Google Drive.

La novedad permite transformar tareas de escritura, planificación y organización en documentos editables. También facilita pasar de una lluvia de ideas a un archivo estructurado sin copiar, pegar ni ajustar el formato en otra aplicación.

Google mantiene Gemini como su asistente de inteligencia artificial para escritura, planificación y generación de contenido. Esta actualización amplía su uso en tareas de productividad diaria dentro del ecosistema de la compañía.