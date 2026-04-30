Tecnología

Gemini ya permite crear archivos de Excel, PDF y Word directamente desde el chat

La inteligencia artificial de Google ahora permite crear archivos PDF, Word, Excel, Google Docs, Sheets y más directamente desde el chat, sin copiar ni reformatear contenido

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Por Silvia Ureña Corrales
Gemini suma creación directa de PDF, Word, Excel y otros archivos desde el chat.
Gemini suma creación directa de PDF, Word, Excel y otros archivos desde el chat. (Gemini/Google)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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