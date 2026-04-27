Tecnología

Google cambia la forma de verificar su correo: ahora solo necesita pulsar un botón

La compañía tecnológica implementa una nueva herramienta para que los usuarios eviten el uso de códigos SMS o enlaces externos al registrarse

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Recurso de verificación de correo electrónico REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/4/2026
Google simplifica el acceso a cuentas mediante una API de credenciales. El nuevo sistema valida el correo electrónico al instante y con un solo toque. (GOOGLE/GOOGLE)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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