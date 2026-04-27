Google cambia la forma de verificar su correo: ahora solo necesita pulsar un botón

Google simplifica el acceso a cuentas mediante una API de credenciales. El nuevo sistema valida el correo electrónico al instante y con un solo toque.

Google anunció cambios en el proceso de verificación de correos electrónicos. La medida aplica para el registro o la recuperación de cuentas en dispositivos móviles. El objetivo es que las personas no salgan de la aplicación que utilizan en ese momento.

La empresa busca eliminar los pasos habituales de seguridad. Actualmente, las personas reciben un código de un solo uso o un enlace por mensaje de texto. Este método obliga al usuario a abandonar la plataforma principal para revisar su bandeja de entrada.

Google informó que los desarrolladores podrán implementar una nueva interfaz de programación de aplicaciones (API). Esta herramienta obtiene la dirección de correo de forma criptográfica directamente desde el dispositivo.

Usted solo tendrá que dar su consentimiento con un toque en la pantalla. Al pulsar el botón de aceptar, la aplicación recibe los datos de manera instantánea. Google asegura que el sistema reduce los retrasos de los mensajes que suelen terminar en la carpeta de correo no deseado.

La compañía aclaró en el blog para desarrolladores de Android que el proceso funciona solo con cuentas personales. De momento, la función excluye a las cuentas de Workspace o perfiles bajo supervisión.

La firma tecnológica explicó que el cambio brinda una autenticación más ágil y segura. La empresa considera que la verificación dejará de ser una tarea manual para el usuario. Según Google, la novedad permite una experiencia móvil más fluida e integrada.