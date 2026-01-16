Tecnología

Google permite cambiar la dirección de Gmail y conservar todos los correos

La nueva función permite modificar el nombre del correo sin perder mensajes ni archivos, aunque impone un plazo de espera de 12 meses para otro cambio

Por Europa Press
Usuarios de Gmail ya pueden cambiar su dirección por otra @gmail.com. La opción es gradual, conserva los datos y mantiene la dirección anterior como alternativa.
Usuarios de Gmail ya pueden cambiar su dirección por otra @gmail.com. La opción es gradual, conserva los datos y mantiene la dirección anterior como alternativa. (Canva/Canva)







