Google permite cambiar la dirección de Gmail y conservar todos los correos

Usuarios de Gmail ya pueden cambiar su dirección por otra @gmail.com. La opción es gradual, conserva los datos y mantiene la dirección anterior como alternativa.

Google inició el despliegue global de una función que permite cambiar la dirección de correo electrónico de Gmail por otra que también finalice en @gmail.com. La opción aplica para cuentas personales y se habilita de forma gradual.

La dirección de correo de la cuenta de Google sirve para iniciar sesión en los servicios de la empresa y para identificar a cada usuario. Hasta ahora, solo era posible modificarla cuando se utilizaba una cuenta de terceros. Las direcciones terminadas en @gmail.com no admitían cambios.

En diciembre, Google comenzó a mostrar esta alternativa de forma limitada. La opción aparecía en una página asociada a Google India y no formaba parte de un anuncio oficial.

Ahora, la compañía confirmó que la función se habilita oficialmente a nivel mundial. La información se publicó en una notificación del centro de soporte de Google en España, donde se indicó que el despliegue es progresivo. Por esta razón, algunos usuarios aún no ven la opción disponible.

Al realizar el cambio, la dirección anterior pasa a funcionar como correo alternativo. Usted puede iniciar sesión con ambas direcciones y recibir mensajes en las dos. Google recomienda realizar una copia de seguridad antes de efectuar el ajuste. Sin embargo, los datos de la cuenta no se afectan, incluidas fotografías, mensajes y correos enviados o recibidos.

La empresa también detalló restricciones importantes. Después de cambiar la dirección, usted no puede solicitar otro cambio a una cuenta @gmail.com durante 12 meses. Además, la nueva dirección no se puede eliminar. La dirección anterior sí se mantiene disponible como alternativa.

Google advirtió que podrían surgir inconvenientes con dispositivos Chromebook y con algunas aplicaciones que utilizan el inicio de sesión con Google. La compañía recomendó revisar estos posibles impactos antes de completar el proceso.

Para realizar el cambio, usted debe ingresar a la página de gestión de la cuenta de Google. Luego, seleccione Información personal, Correo electrónico y Correo electrónico de tu cuenta de Google. Finalmente, elija Cambiar el correo de la cuenta de Google y siga los pasos para configurar la nueva dirección.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.