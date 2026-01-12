Tecnología

Apple confirma alianza con Google: Gemini será la base de la nueva Siri con inteligencia artificial

Apple usará modelos Gemini de Google como base de su nueva Siri con IA, tras meses de negociaciones y evaluaciones técnicas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Apple y Google oficializaron un acuerdo multianual para que los modelos Gemini impulsen la nueva Siri. La alianza confirma reportes previos y refuerza la carrera global por la inteligencia artificial.
Apple y Google oficializaron un acuerdo multianual para que los modelos Gemini impulsen la nueva Siri. La alianza confirma reportes previos y refuerza la carrera global por la inteligencia artificial. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAppleGeminiGoogleSiriinteligencia artificial
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.