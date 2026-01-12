Apple confirma alianza con Google: Gemini será la base de la nueva Siri con inteligencia artificial

Apple y Google oficializaron un acuerdo multianual para que los modelos Gemini impulsen la nueva Siri. La alianza confirma reportes previos y refuerza la carrera global por la inteligencia artificial.

Apple y Google confirmaron este lunes una colaboración multianual para que los próximos Apple Foundation Models se basen en la tecnología de inteligencia artificial (IA) Gemini y en la infraestructura de nube del gigante tecnológico.

Según un comunicado conjunto, la decisión permitirá impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una versión más personalizada de Siri, cuyo lanzamiento está previsto para este mismo año. Apple indicó que, tras una evaluación exhaustiva, determinó que la tecnología de Google ofrece “la base más capaz” para sus modelos fundacionales.

La compañía subrayó que Apple Intelligence seguirá ejecutándose en los dispositivos de la marca y en su sistema Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad que la empresa considera centrales en su estrategia.

La nueva Siri y los retrasos previos

El medio especializado The Verge recordó que Apple lleva más de un año trabajando en una versión de Siri potenciada con IA capaz de comprender mejor el contexto personal del usuario y ejecutar acciones complejas. Sin embargo, la empresa retrasó el lanzamiento en marzo pasado, al admitir que el desarrollo estaba tomando más tiempo del previsto.

El acuerdo con Google busca destrabar ese estancamiento. Según indicaron ambas compañías, los modelos basados en Gemini ayudarán a funciones de síntesis y planificación dentro de Siri, mientras que otras capacidades seguirán dependiendo de modelos desarrollados internamente por Apple.

Impacto inmediato en los mercados

El anuncio también tuvo repercusiones financieras. De acuerdo con The Guardian, la empresa matriz de Google, Alphabet, alcanzó este lunes una valoración bursátil de $4 billones y superó a Apple como la segunda compañía más valiosa del mundo. El medio atribuyó el repunte de las acciones directamente a la elección de Gemini como motor de la nueva Siri.

Alphabet se convirtió así en la cuarta empresa en alcanzar ese umbral, en un contexto de fuerte entusiasmo de los inversionistas por el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial a gran escala.

Antecedentes más lejanos

Las señales de acercamiento entre Apple y Google en materia de IA no son nuevas. En marzo de 2024, Wired reportó que Apple exploraba licenciar Gemini para potenciar funciones de inteligencia artificial en el iPhone, ante el rezago de sus propios desarrollos frente a competidores como OpenAI.

Más tarde, en setiembre de 2025, el mismo medio detalló que Apple trabajaba en un sistema de búsqueda con IA, conocido internamente como World Knowledge Answers, que podría apoyarse en tecnología de Google como parte de la renovación integral de Siri.

Según Bloomberg, Apple planea mantener a Google como proveedor tecnológico “tras bambalinas”, a diferencia del acuerdo visible que ambas empresas sostienen desde hace años para que Google sea el buscador predeterminado en Safari. El pacto tampoco implica integrar el buscador de Google ni su chatbot directamente en los sistemas operativos de Apple.

Por ahora, las compañías no han revelado el valor económico del acuerdo ni su duración exacta. Lo que sí queda claro es que, tras años de desarrollo interno y retrasos, Apple apuesta por la tecnología de su histórico competidor para relanzar Siri y reposicionarse en la carrera global por la inteligencia artificial.