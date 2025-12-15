Tecnología

Plantean exigir a Apple y Google el bloqueo de imágenes de desnudos desde el sistema operativo

El plan británico busca que iOS y Android bloqueen por defecto contenido sexual y solo permitan el acceso tras una autenticación como adulto

Por Europa Press
El Gobierno británico propone controles de desnudos integrados en sistemas operativos para reducir la exposición de menores a pornografía y acoso.
El Gobierno británico propone controles de desnudos integrados en sistemas operativos para reducir la exposición de menores a pornografía y acoso. (Canva/Canva)







