Plantean exigir a Apple y Google el bloqueo de imágenes de desnudos desde el sistema operativo

El Gobierno británico propone controles de desnudos integrados en sistemas operativos para reducir la exposición de menores a pornografía y acoso.

Reino Unido impulsa una propuesta para que Apple y Google incorporen bloqueos automáticos de imágenes con desnudos a nivel de sistema operativo, con el fin de impedir el acceso de menores a este tipo de contenido.

El Gobierno británico busca que los sistemas operativos móviles y de computadoras bloqueen por defecto las imágenes sexualmente explícitas. El acceso solo sería posible si los usuarios se autentican como adultos verificados. La iniciativa se dirigiría inicialmente a iOS y Android, pero también alcanzaría a los sistemas de escritorio.

La propuesta se enmarca en la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. El objetivo central consiste en reducir la exposición de menores a la pornografía y al acoso por parte de adultos. La información fue divulgada por el medio Financial Times.

Según fuentes cercanas al planteamiento, la verificación de edad se aplicaría incluso para tomar fotografías y compartir imágenes con desnudos. En el caso de delincuentes sexuales infantiles, el bloqueo se mantendría de forma permanente.

A diferencia de los controles actuales, la medida no se limitaría a aplicaciones de mensajería o intercambio de archivos. El bloqueo funcionaría directamente desde el sistema operativo, lo que ampliaría el alcance de la protección.

Apple ya dispone de un sistema de seguridad en las comunicaciones para cuentas de menores. Esta herramienta detecta contenido sensible y difumina fotos o videos antes de que el menor pueda verlos. El sistema ofrece recursos para buscar ayuda, aunque permite acceder al contenido si se decide hacerlo.

La función de Apple opera en iPhone, iPad, macOS, Mac, Apple Watch y Vision Pro. Además, es compatible con aplicaciones como iMessage, AirDrop y FaceTime.

Por su parte, Google implementó alertas de contenido sensible en la aplicación Mensajes. Estas alertas aparecen al recibir, enviar o reenviar imágenes de desnudos y están activadas por defecto para usuarios menores de 18 años.

En el caso de Google, las imágenes se difuminan y se acompañan de opciones para buscar ayuda o bloquear el número del remitente. Los usuarios conservan la posibilidad de ver el contenido si así lo desean.

