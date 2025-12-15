Tecnología

Llegó actualización iOS 26.2 al iPhone y estos son los seis cambios que tendrá su teléfono

Apple lanzó iOS 26.2 y su iPhone cambia más de lo que parece. Conozca los seis ajustes clave que mejoran AirDrop, recordatorios, podcasts y el control del sueño, además de refuerzos de seguridad

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El iOS 26 revolucionó la interfaz del iPhone con diseño transparente, animaciones y más funciones integradas con inteligencia artificial.
iOS 26.2 llega al iPhone con seis novedades prácticas. Incluye cambios en AirDrop, alarmas en recordatorios, tablas en Freeform y ajustes en la puntuación del sueño. (Apple /Apple)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCiOSApple
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.