Llegó actualización iOS 26.2 al iPhone y estos son los seis cambios que tendrá su teléfono

iOS 26.2 llega al iPhone con seis novedades prácticas. Incluye cambios en AirDrop, alarmas en recordatorios, tablas en Freeform y ajustes en la puntuación del sueño.

Apple lanzó iOS 26.2 para los iPhone y las tabletas de la marca. La actualización incorpora seis cambios clave enfocados en productividad, personalización y consumo de contenidos. También incluye parches de seguridad y correcciones de errores, por lo que su instalación resulta recomendable.

Aunque no representa una transformación total del sistema operativo, la nueva versión introduce ajustes prácticos que refinan el uso cotidiano del dispositivo. Los cambios abarcan desde nuevas opciones en AirDrop hasta modificaciones en métricas de salud.

Estos son los principales cambios que trae iOS 26.2

AirDrop ahora permite compartir con códigos

La transferencia de archivos recibe un ajuste relevante. Antes, compartir con alguien fuera de los contactos obligaba a activar AirDrop para “Todos” por 10 minutos o a agregar a la persona a la agenda.

Con iOS 26.2, el sistema permite generar un código específico para compartir archivos. El usuario puede mantener AirDrop en “Solo contactos” y autorizar una excepción temporal. La conexión queda activa durante 30 días, lo que facilita intercambios recurrentes sin afectar la privacidad general.

Recordatorios urgentes con sonido de alarma

La aplicación Recordatorios incorpora una opción pensada para tareas críticas. Ahora es posible marcar un recordatorio como Urgente.

Cuando llega la hora programada, el iPhone activa la alarma del sistema en lugar de una notificación común. El usuario puede posponer o detener el sonido, lo que reduce el riesgo de pasar por alto una tarea importante.

Freeform suma tablas para organizar información

La pizarra digital Freeform añade una función solicitada por usuarios frecuentes. La app ahora permite crear tablas para ordenar datos y proyectos.

Las tablas se pueden redimensionar desde las esquinas. También es posible agregar filas o columnas mediante botones de suma, lo que amplía las capacidades organizativas de la herramienta.

Más control visual en el diseño Liquid Glass

El diseño del sistema recibe ajustes de personalización. El cambio más visible es un deslizador para modificar la transparencia del reloj en la pantalla de bloqueo.

Además, Apple aplica el efecto Liquid Glass a la herramienta de Nivel dentro de la app Medidas. Con esto, la compañía busca mayor coherencia visual en toda la interfaz.

Apple Podcasts crea capítulos automáticos

La app Apple Podcasts mejora la navegación de los episodios. El sistema ahora genera capítulos automáticos cuando el creador no los define manualmente.

La interfaz también resalta mejor los enlaces a sitios web mencionados en los programas y facilita el acceso a otros pódcast citados, lo que integra mejor las referencias externas.

Cambios en la puntuación del sueño

Los usuarios que monitorean su descanso notan ajustes en la Puntuación de Sueño. Apple recalibró los criterios para que reflejen mejor la sensación real de descanso.

El sistema ahora resulta más exigente. Para alcanzar la calificación Excelente, se necesita una puntuación más alta. En el extremo inferior, cualquier puntuación menor a 40 se clasifica como Muy baja, cuando antes ese rango iniciaba por debajo de 29.

