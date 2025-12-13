Tecnología

¿Olvidó dónde estacionó? La nueva función de Google Maps ahora lo recuerda por ud

Google Maps lanza una herramienta que guarda la ubicación exacta donde dejó su automóvil. Disponible ya en iOS y próximamente en Android

Por O Globo / Brasil / GDA
Google Maps ahora guarda automáticamente el punto donde estacionó. La función está activa por 48 horas en iPhone y iPad.
Google Maps ahora guarda automáticamente el punto donde estacionó. La función está activa por 48 horas en iPhone y iPad. (Canva /Canva)







