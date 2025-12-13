¿Olvidó dónde estacionó? La nueva función de Google Maps ahora lo recuerda por ud

Google Maps ahora guarda automáticamente el punto donde estacionó. La función está activa por 48 horas en iPhone y iPad.

Google habilitó una nueva herramienta en Google Maps diseñada para recordar automáticamente el sitio exacto donde se dejó un automóvil estacionado. La actualización busca facilitar la vida de los conductores que no logran ubicar el vehículo con facilidad.

La función ya está disponible en dispositivos iPhone y iPad. En los próximos días, la empresa espera lanzar la misma característica en Android.

Según detalló Google, la función se activa cuando el teléfono está conectado al vehículo mediante USB, Bluetooth o Apple CarPlay. Cuando el automóvil se apaga o finaliza la ruta, el sistema registra automáticamente la ubicación donde se detuvo el automóvil.

Ese punto aparece identificado en el mapa con un ícono personalizado, que puede modificarse para representar distintos modelos de vehículos. Esta marca permanecerá en pantalla hasta por 48 horas, o hasta que se inicie una nueva ruta o el usuario elimine manualmente el marcador.

Descargue mapas en Google Maps para navegar sin Internet y active rutas ecológicas según el motor de su vehículo. (Canva/Canva)

Además, si ya se tiene configurado un ícono de vehículo dentro de la aplicación, este también se usará como referencia visual para el lugar de parqueo.

Para que la función se active, es necesario mantener una conexión directa entre el teléfono y el automóvil. Esto implica el uso de Bluetooth, cable USB o CarPlay. En dispositivos Android, la opción aún no está disponible, por lo que los usuarios deben seguir utilizando el guardado manual de la ubicación.

Google no especificó cuándo llegará esta mejora a sistemas Android, aunque aclaró que la actualización en iOS ya es oficial y funcional.

