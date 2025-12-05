¿Quiere ahorrar datos móviles al usar Google Maps en su automóvil? Así puede hacerlo sin conexión

Descargue mapas en Google Maps para navegar sin Internet y active rutas ecológicas según el motor de su vehículo.

Muchos conductores dependen de Google Maps para navegar durante sus viajes. Sin embargo, su uso frecuente en trayectos largos puede agotar los datos móviles rápidamente.

Lo que no todos saben es que esta aplicación ofrece un modo sin conexión, que permite usar los mapas sin estar conectado a Internet. Además, incluye funciones para ahorrar combustible con base en rutas optimizadas según el motor de su vehículo.

Cómo funciona el modo sin conexión en Google Maps

El modo sin conexión permite al usuario seguir rutas, consultar direcciones y usar el mapa, sin necesidad de activar los datos móviles. Solo debe descargar previamente el área deseada.

La aplicación continúa mostrando la ubicación en tiempo real gracias al GPS del teléfono, lo que permite calcular tiempos de llegada y caminos disponibles, incluso si no hay señal.

Esta función resulta útil en zonas rurales o remotas donde la cobertura suele fallar. Sin embargo, algunas herramientas, como el tráfico en tiempo real o las rutas alternativas, no estarán disponibles sin conexión.

Guía paso a paso para usar Google Maps sin datos móviles

1. Descargar los mapas

Para comenzar, se deben descargar los mapas del área por la que se conducirá.

Ingrese a Google Maps.

Toque el ícono de su perfil (esquina superior derecha).

Seleccione la opción “Mapas sin conexión” .

. Luego, presione “Selecciona tu propio mapa” y ajuste el área deseada.

y ajuste el área deseada. Aparecerá el tamaño aproximado del archivo antes de confirmar la descarga.

Lo más recomendable es descargar los mapas cuando se esté conectado a una red WiFi.

2. Actualizar los mapas antes de viajar

Los mapas descargados se actualizan automáticamente cada 30 días si el dispositivo tiene conexión. Si planea viajar al extranjero o a una zona sin señal, puede actualizarlos manualmente desde el menú de “Mapas sin conexión”.

3. Usar la navegación sin conexión

Una vez descargado el mapa, es posible seguir rutas, ver ubicaciones y recalcular caminos mientras se mantenga dentro del área guardada.

Este modo también contribuye a reducir el consumo de batería, lo cual resulta útil durante recorridos largos o al usar Android Auto.

4. Combinar conexión y sin conexión

Si en algún momento se recupera la señal, Google Maps activa automáticamente funciones como el estado del tráfico. Cuando se pierde, vuelve al mapa descargado, lo que permite una experiencia de conducción continua sin interrupciones.

Cómo activar las rutas ecológicas para ahorrar combustible

Además del modo sin conexión, la app incluye rutas ecológicas. Estas están diseñadas para reducir el consumo de combustible o energía, de acuerdo con el tipo de motor del automóvil.

Para activar esta función en Android:

Ingrese a Google Maps.

Entre a su perfil y seleccione “Configuración” .

. Luego, toque “Configuración de navegación” .

. Active la opción “Prefiero rutas con mayor ahorro de combustible”.

En iPhone, el proceso es similar, iniciando desde el apartado de “Navegación”.

Cómo seleccionar el tipo de motor del vehículo

Google Maps permite indicar el tipo de motor del automóvil: gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Para configurarlo:

Entre a “Ajustes” en la app.

en la app. Seleccione “Tu vehículo” .

. Elija la opción correspondiente al tipo de motor.

Con esta información, la app calcula rutas que se ajustan al comportamiento de cada motor. Por ejemplo, los automóviles eléctricos suelen ser más eficientes en zonas urbanas, mientras que los diésel presentan mejor rendimiento en carreteras largas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.