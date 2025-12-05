Tecnología

¿Quiere ahorrar datos móviles al usar Google Maps en su automóvil? Así puede hacerlo sin conexión

Google Maps permite descargar mapas y seguir rutas sin usar Internet. También ofrece rutas para ahorrar combustible según su tipo de motor

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Descargue mapas en Google Maps para navegar sin Internet y active rutas ecológicas según el motor de su vehículo.
Descargue mapas en Google Maps para navegar sin Internet y active rutas ecológicas según el motor de su vehículo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGoogleGoogle Maps
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.