Cuáles son las funciones ocultas de Google Maps que pocos conocen

Google Maps cuenta con 22 funciones útiles que la mayoría desconoce y que mejoran la planificación, la seguridad y la comodidad al conducir.

Google Maps se mantiene como la aplicación de navegación más usada en el mundo. Sin embargo, la mayoría de los usuarios desconoce que la plataforma ofrece 22 funciones ocultas diseñadas para mejorar la experiencia de viaje.

Estas herramientas permiten desde planificar con mayor precisión hasta enfrentar desafíos como zonas sin señal o estacionamientos llenos. Aunque están disponibles para millones de personas, muchas permanecen sin utilizarse.

Planificación inteligente antes de salir

Entre las funciones menos utilizadas está la posibilidad de establecer la hora de salida, lo cual ayuda a calcular la mejor hora para partir según el tráfico proyectado.

Además, Google Maps permite activar rutas que ahorran combustible. El usuario puede indicar el tipo de motor del automóvil para obtener sugerencias más eficientes. También está disponible la planificación de escalas, con la cual se añaden paradas en gasolineras, restaurantes u hoteles durante el trayecto.

Una versión mejorada de esta opción incluye sugerencias automáticas impulsadas por inteligencia artificial, que toma en cuenta el clima o la duración del viaje.

Para evitar interrupciones por falta de conexión, se puede guardar mapas sin conexión, seleccionando áreas específicas.

Google Maps ofrece actualizaciones de ruta en vivo, que alertan si surge una opción más rápida. En intersecciones complejas, el asistente de carril ayuda a tomar el camino correcto, especialmente útil en pantallas compatibles como Android Auto y CarPlay.

La aplicación muestra el límite de velocidad y el velocímetro, y mantiene la navegación incluso dentro de túneles o zonas sin señal, gracias al uso de sensores del teléfono.

También destaca la función de navegación por edificios emblemáticos, que guía al usuario usando puntos de referencia reconocibles.

Estacionamiento y final del trayecto

Google Maps permite evaluar con anticipación las condiciones de estacionamiento, clasificando la dificultad como fácil, moderada o difícil.

Una vez estacionado, es posible guardar la ubicación del automóvil e incluir notas o fotografías. El sistema también ofrece un sendero desde el estacionamiento hasta el destino final.

Para el año 2025, Google planea implementar predicción de estacionamiento con datos en tiempo real, tecnología que ya se prueba en ciudades europeas.

Experiencia del usuario y conectividad

Google Maps permite controlar la música directamente desde la navegación, en plataformas como Spotify. También incluye una vista inmersiva en 3D de algunas rutas, disponible por ahora en ciertas ciudades europeas.

Otra herramienta es el modo oscuro permanente, útil para reducir el deslumbramiento y el consumo de batería.

Los usuarios pueden compartir la ubicación en tiempo real, una función que se utiliza frecuentemente en aplicaciones de mensajería. Además, el sistema cuenta con control por voz con inteligencia artificial mediante Gemini, que admite comandos complejos de manera más natural.

Apoyo para vehículos eléctricos y rutas mixtas

Para quienes conducen un vehículo eléctrico, Google Maps ofrece soporte para planificar paradas de carga y mostrar cargadores rápidos. También sugiere los más eficientes en climas fríos.

La plataforma facilita la navegación optimizada para rutas mixtas, que combinan automóvil, transporte público y desplazamientos a pie. En viajes extensos, se puede activar el modo de ahorro de energía, que reduce el brillo de la pantalla.

Lista completa de funciones ocultas en Google Maps

Establecer hora de salida y llegada estimada Rutas que ahorran combustible según tipo de motor Planificación de escalas durante el trayecto Actualizaciones de rutas en vivo Asistente de carril en bifurcaciones Evaluación anticipada del estacionamiento Guardar ubicación del automóvil Sendero desde el parqueo hasta el destino Guardar mapas sin conexión Visualización del límite de velocidad y velocímetro Compartir ubicación en tiempo real Modo oscuro permanente Vista inmersiva en 3D Escalas sugeridas por inteligencia artificial Planificación y soporte para vehículos eléctricos Control de música en navegación Control por voz con inteligencia artificial Navegación por puntos de referencia Función de túnel con sensor del dispositivo Predicción de estacionamiento en tiempo real Modo de ahorro de energía Navegación combinada con transporte público

