Tecnología

El botón desconocido de Google Maps que podría mejorar su seguridad al caminar

Cuando active esta función de Google Maps, sus contactos podrán seguir su trayecto en tiempo real y reaccionar ante cualquier emergencia

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Active esta función de Google Maps para mantenerse seguro mientras camina y permitir que sus contactos sigan su ruta en tiempo real
Active esta función de Google Maps para mantenerse seguro mientras camina y permitir que sus contactos sigan su ruta en tiempo real (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGoogle Maps
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.