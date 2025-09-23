El botón desconocido de Google Maps que podría mejorar su seguridad al caminar

Active esta función de Google Maps para mantenerse seguro mientras camina y permitir que sus contactos sigan su ruta en tiempo real

Google Maps ofrece una función poco conocida que puede resultar clave para quienes se trasladan a pie, especialmente en zonas desconocidas o durante horarios poco habituales.

Se trata del botón “Compartir progreso del viaje”, una herramienta que permite enviar la ubicación en tiempo real a familiares o amigos. Este recurso puede marcar la diferencia en términos de seguridad personal.

Para utilizar esta función de forma efectiva, primero debe autorizar a Google Maps para que acceda a los contactos guardados en su dispositivo. Esta configuración se ajusta desde el apartado “Ajustes” del sistema, tanto en dispositivos Android como iOS.

Luego, siga estos pasos:

Abra Google Maps y digite la dirección del destino. Seleccione la opción “Ir a pie”. Presione el botón “Iniciar” para comenzar la navegación. Toque en el panel inferior, donde se indica la duración y distancia del recorrido. Pulse “Compartir progreso del viaje”. Elija hasta 30 contactos para recibir su ubicación y avance del trayecto.

Las personas seleccionadas podrán visualizar el inicio y el final del recorrido. Aunque existe la opción de detener la transmisión en cualquier momento, se recomienda dejarla activa hasta llegar al destino.

Esta herramienta no solo ofrece seguridad, también aporta otros beneficios útiles en la vida diaria:

Tranquilidad : Su familia y amistades podrán saber que se encuentra en movimiento y en condiciones normales.

: Su familia y amistades podrán saber que se encuentra en movimiento y en condiciones normales. Organización : Puede informar a su lugar de trabajo u otros contactos si enfrenta retrasos durante el traslado.

: Puede informar a su lugar de trabajo u otros contactos si enfrenta retrasos durante el traslado. Coordinación: Facilita los encuentros en puntos específicos, como restaurantes, terminales o eventos.

Además de esta función, Google Maps incluye otras herramientas útiles como:

Guardar rutas favoritas

favoritas Crear accesos directos a ubicaciones frecuentes

a ubicaciones frecuentes Marcar como favoritas aquellas direcciones que visita con regularidad

Estas opciones permiten personalizar su experiencia de navegación y maximizar la utilidad de la aplicación en distintos contextos.

