Google Sheets: así funciona el nuevo atajo con la inteligencia artificial Gemini

La nueva función le permite crear gráficos y aplicar fórmulas sin tener conocimientos avanzados

Por O Globo / Brasil / GDA
Google Sheets ahora incluye un comando de inteligencia artificial que transforma instrucciones simples en acciones automáticas.
Google Sheets ahora incluye un comando de inteligencia artificial que transforma instrucciones simples en acciones automáticas.







