Google Sheets: así funciona el nuevo atajo con la inteligencia artificial Gemini

Google Sheets ahora incluye un comando de inteligencia artificial que transforma instrucciones simples en acciones automáticas.

Google incorporó una nueva función de Gemini en Google Sheets que permite ejecutar tareas con inteligencia artificial (IA) en un solo paso. Esta actualización facilita la visualización de datos, automatiza procesos y convierte operaciones complejas en instrucciones sencillas.

Esta mejora se suma a otras herramientas de Gemini integradas en Planillas, como la creación de resúmenes a partir de archivos almacenados en Google Drive y Gmail, la sugerencia de fórmulas y la generación automática de insights.

LEA MÁS: ¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA

Las nuevas funciones están disponibles únicamente para los suscriptores del plan Google One AI Premium.

Cómo funciona la nueva herramienta

El truco consiste en usar lenguaje natural dentro de las celdas de Google Sheets. Basta con escribir =IA seguido de una instrucción. El sistema interpreta la solicitud sin que el usuario deba conocer fórmulas o tener experiencia en inteligencia artificial.

Esta función permite desde generar gráficos y aplicar formato condicional hasta utilizar código en Python, dependiendo del nivel de complejidad del comando. También se puede integrar con otras herramientas del ecosistema Google Workspace.

Ejemplos de comandos útiles

Esta herramienta está diseñada para automatizar tareas comunes. Algunos comandos que se pueden utilizar son:

Análisis de formularios: “Cree un gráfico de pastel con el porcentaje de respuestas para cada opción”.

“Cree un gráfico de pastel con el porcentaje de respuestas para cada opción”. Control de gastos mensuales: “Clasifique los gastos de mayor a menor y señale en qué categorías hay más consumo”.

“Clasifique los gastos de mayor a menor y señale en qué categorías hay más consumo”. Informes de ventas: “Calcule el promedio de ventas del último trimestre y cree un gráfico de barras comparativo por mes”.

Restricciones de uso

Esta función de inteligencia artificial solo está habilitada para:

Suscriptores de Google One AI Premium

Usuarios de Google Workspace

Instituciones educativas con planes que incluyan funciones de IA

La activación se realizará de forma progresiva, por lo que no todos los usuarios tendrán acceso inmediato.

LEA MÁS: iOS 26 vs. iOS 18: ¿Qué ha cambiado? Vea la comparación de los sistemas

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.