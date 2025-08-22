Economía

Funcionarias del Banco Nacional admiten golpe a la imagen del BN tras cuestionamientos del Gobierno

Encargadas de Desarrollo Humano del Banco Nacional afirman que el nombramiento de Rosaysella Ulloa se hizo conforme a derecho.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Maritza Fuentes, directora de Desarrollo Humano del BN (segunda de izq. a der.) y Silvia Monge
Maritza Fuentes, directora de Desarrollo Humano del BN (segunda de izq. a der.) y Silvia Monge, jefa de Servicios al Personal de ese departamento (primera de izq. a der.), participaron en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. (Captura de pantalla/Asamblea Legislativa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalBNJunta Directiva del BNComisión de Ingreso y Gasto Público
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.