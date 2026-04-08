Economía

Fuerte baja del petróleo y alza de las bolsas por el cese el fuego en Irán

Tregua de dos semanas enfría crisis energética y dispara optimismo en mercados globales

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Por AFP
Corredor de bolsa con tablet trabaja frente a múltiples pantallas en la Bolsa de Nueva York, en un contexto de repunte bursátil tras acuerdo comercial entre EE. UU. y China.
Los mercados celebran alto el fuego: crudo se desploma, bolsas suben y dólar pierde fuerza. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







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