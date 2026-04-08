Fuerte baja del petróleo y alza de las bolsas por el cese el fuego en Irán

Nueva York. Los precios del petróleo y el gas se desplomaron, las bolsas registraron fuertes ganancias y el dólar cayó este miércoles por el anuncio de un acuerdo de cese el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán que prevé la reapertura del estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó 13,29%, hasta $94,75 por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 16,41% este miércoles, hasta $94,41 por barril.

Los precios del gas también cayeron drásticamente. El contrato de futuros holandés TTF, considerado la referencia europea, descendió 14,92%, hasta 45,30 euros ($52,7).

El anuncio de un cese el fuego disipó a su vez temporalmente los riesgos de una reacción en cadena con un alza de las tasas de interés y una desaceleración del crecimiento.

Este alivio benefició a las bolsas, que operaron con fuertes alzas.

En Wall Street, el Dow Jones Industrial Average subió 2,85%, el Nasdaq Composite un 2,80% y el índice ampliado S&P 500 un 2,51%.

Las principales bolsas de Europa cerraron todas con un alza superior al 3%.

Fráncfort lideró los avances, con una ganancia del 5%, mientras que Londres subió 2,5%, lastrada por la debilidad de las compañías petroleras.

Más temprano, las acciones de Tokio se dispararon 5,4% y los índices chinos subieron alrededor del 3%.

El dólar —considerado un valor refugio en tiempos de turbulencia en los mercados— retrocedió frente al euro, el yen y la libra esterlina, a medida que los inversores regresaban a los activos de mayor riesgo.

Tras el estallido de la guerra, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz y el barril de Brent, referente internacional del mercado, que oscilaba en torno a $72 por el barril a finales de febrero llegó a escalar hasta casi $120 en marzo.

‘Ola de alivio’

“Una ola de alivio llegó a los mercados financieros después de que las amenazas de una escalada devastadora de la guerra dieran paso a una tregua temporal”, afirmó Susannah Streeter, jefa de estrategia de inversiones de Wealth Club.

La mediación de Pakistán allanó el camino para un acuerdo que implicó un cese de las hostilidades de dos semanas y que permitió este miércoles el paso de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo antes de la contienda.

Pese al acuerdo, Pakistán afirmó que hay denuncias de violaciones del cese el fuego y el ejército israelí continuó bombardeando Líbano, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no está amparado por la tregua.

John Plassard, de Cite Gestion, explicó que los mercados no dan por descontado la paz, sino más bien “una oportunidad para la negociación”.

“Y ese es precisamente el problema: en dos semanas, o bien esta oportunidad conduce a un acuerdo duradero, o bien solo pospondrá y agravará la crisis energética que todos temen”, agregó.

Según Jorge Leon, analista de Rystad Energy, incluso con un alto el fuego permanente, los precios no bajarían de los $80 en un futuro próximo, debido a “importantes retrasos logísticos en el estrecho” de Ormuz y “daños generalizados a la infraestructura energética de la región”.