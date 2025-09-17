Fresh Market se une a DiDi Food y ofrece más de 4.000 productos con entrega a domicilio

Fresh Market ya está disponible en DiDi Food con entregas en la GAM y un catálogo de más de 4.000 productos.

Fresh Market anunció su incorporación a la plataforma DiDi Food con más de 45 ubicaciones activas en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Con esta integración, los consumidores podrán hacer compras desde casa o la oficina, y recibir productos mediante una red de reparto eficiente.

La cadena permitirá el acceso a un catálogo de más de 4.000 productos, desde frutas y verduras hasta comidas preparadas, panadería y repostería.

La empresa explicó que esta alianza busca responder a los nuevos hábitos de consumo, donde la inmediatez y la conveniencia se han convertido en elementos clave para los compradores.

Por su parte, DiDi Food señaló que la inclusión de Fresh Market refuerza su propósito de conectar a los usuarios con tiendas, restaurantes y otros negocios mediante la tecnología.

La empresa agregó que para celebrar esta alianza, los usuarios pueden encontrar ofertas especiales y descuentos exclusivos al seleccionar Fresh Market dentro de la aplicación.

