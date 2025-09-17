Economía

Fresh Market se une a DiDi Food y ofrece más de 4.000 productos con entrega a domicilio

DiDi Food refuerza su portafolio en Costa Rica al integrar a Fresh Market como nuevo usuario tienda dentro de su aplicación

Por Damián Arroyo C.
Fresh Market ya está disponible en DiDi Food con entregas en la GAM y un catálogo de más de 4.000 productos.
Fresh Market ya está disponible en DiDi Food con entregas en la GAM y un catálogo de más de 4.000 productos. (Efectiva/Cortesía)







