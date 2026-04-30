Economía

Fondo que protege a ahorrantes difícilmente alcanzaría su nivel óptimo

El fondo de garantía recibe contribuciones de la banca pública y privada; cooperativas, financieras y Caja de ANDE

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Por Luis Enrique Brenes
En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.
Al 31 de enero, los depósitos garantizados por el fondo ascendieron a ¢4,9 billones y pertenecen a 9,29 millones de depositantes. (Canva /Canva)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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