“Había perdido el juicio al nivel del Tribuntal Contencioso, me habían dicho que no era anulable la tasa piso en un hotel de Manuel Antonio, y los magistrados hoy (el viernes 20 de marzo) me notificaron que declaran la nulidad de la tasa piso y la devolución del dinero. Ya son varios votos, pero este me llamó mucho la atención porque, generalmente, se les reconoce más a los pequeños empresarios o a las viviendas y este es un hotel más grandecito”, informó Rojas.