La lista del Ministerio de Hacienda es menor a la de 330 entidades que utilizó la Contraloría General de la República en su informe Presupuestos Públicos 2019, debido a que algunas ya no están, como Bancrédito, y otras son entes públicos no estatales, como los colegios profesionales, a los cuales no se les puede obligar, explicó este funcionario.