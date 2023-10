Importaciones por medio del ‘leasing’: una alternativa a la que las empresas pueden sacarle provecho

Importar equipos o maquinaria específica para cumplir con tareas especializadas es una necesidad frecuente en muchas empresas. Sin embargo, no todas tienen los recursos financieros para realizar grandes inversiones o para renovar sus líneas de producción de la noche a la mañana.

En Costa Rica, la normativa aduanera ofrece una alternativa a las empresas del sector productivo para la importación de mercancías a través del sistema de leasing como contrato, según lo establece el artículo 137 de la Ley General de Aduanas.

Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, señaló que actualmente no existe un procedimiento oficial establecido para las empresas, ya que se encuentra en consulta pública una guía para la importación de mercancías alquiladas o con contrato de leasing.

No obstante, Salas enfatizó que este proceso sigue el mismo curso que la importación definitiva, con la diferencia de que en las importaciones bajo la modalidad del leasing se requiere de un contrato específico que detalle el modelo de arrendamiento del artículo.

Este contrato es el documento principal, junto con el comprobante de transporte y, en caso necesario, los permisos o licencias de importación, para proceder con la importación de las mercancías, según el especialista en impuestos y servicios de la firma Deloitte.

“Es importante recordar que las mercancías importadas bajo esta modalidad no se consideran en libre circulación, lo cual quiere decir que estarán bajo el control aduanero mientras se encuentren en esta modalidad de importación”, comentó Salas.

Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton Costa Rica, explicó que la normativa surgió porque había una necesidad de regular el ingreso de mercancías bajo esta modalidad, pues la realidad comercial es otra y va más allá de la compra y venta de artículos.

El gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton Costa Rica enfatizó que bajo este esquema de importación bajo el modelo del leasing, la mercancía debe utilizarse en el proceso productivo para el cual fue arrendada, sin posibilidad de modificaciones.

Plazos y tipos de mercancías

En cuanto a los plazos máximos para que el artículo permanezca en el país y los tipos de mercancías, esta modalidad de importación por arrendamiento tiene condiciones específicas que las empresas deben respetar para poder aprovechar la alternativa.

Jaime Morales comentó que las mercancías que pueden importarse bajo el sistema de leasing incluye a naves, aeronaves, maquinaria y equipo, siempre y cuando estén destinados para el uso productivo, establecidos mediante un contrato de arrendamiento.

Fabio Salas agregó que se permite la importación de partes, accesorios y repuestos de estas mercancías sin el pago de tributos, dentro del plazo autorizado en el contrato de arrendamiento.

La importación por medio del "leasing" brinda una alternativa para las empresas que necesitan equipo o maquinaria para sus tareas, pero que no tienen el capital financiero para incurrir en inversiones. Archivo: (Rafael Pacheco Granados)

Salas y Morales destacaron que el plazo máximo para que el artículo permanezca en el país es de cinco años, aunque el contrato puede tener una duración menor. Antes de que finalice el período de arrendamiento, la mercancía debe ser reexportada, nacionalizada o almacenada en un depósito aduanero.

Salas añadió que si no se cumple con el plazo establecido, el importador debe poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera, ya que esta debe garantizar que no se siga operando ni utilizando el artículo que fue importado por esa vía.

Una vez puesta a la orden de la autoridad aduanera, se debe realizar nuevamente la solicitud de importación bajo la misma modalidad o bien, deberá ser reexportada, nacionalizada o introducida a un depósito aduanero. Sin embargo, si no se hace dentro del plazo establecido, se incurre en una falta que se penaliza con una multa de $4.000.

Beneficios

El gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton Costa Rica manifestó que este esquema de importación es cada vez mas común en las operaciones de las empresas, por lo que es una herramienta que viene a aportar para tener mayor claridad en el procedimiento.

“En el pasado, al no existir una norma en esta línea, los importadores nacionalizaban considerando el valor total del bien, cuando realmente no lo estaban adquiriendo, lo que hacía que pagaran mas impuestos, o algunas empresas ante la poca certeza preferían no importarlo”, aseveró Morales.

Por su parte, el socio de impuestos y servicios legales de Deloitte Costa Rica resaltó que entre los principales beneficios que brinda este modelo es el no tener que acudir a líneas de crédito para comprar maquinaria o equipos, el no pago de impuestos por la importación de dichas mercancías, y que no incurre en la declaración de renta.

Añadió que también existe la posibilidad de solicitar nuevamente la autorización de importación por cinco años más. Además, permite renovar las líneas de producción a las empresas que no cuenten con el capital suficiente para la adquisición de maquinaria.