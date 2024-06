Hacienda intentó colocar sin éxito su primer bono ligado a la Tasa TRI

El Ministerio de Hacienda inscribió un bono ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) cuya referencia es la Tasa de Referencia Interbancaria (TRI) a seis meses plazo, más un margen (spread) del 2%. La entidad intentó colocar dicho título este 24 de junio, y aunque recibió una postura de compra por ¢1.250 millones, “no fue asignado por las condiciones en que ofertaron” los inversionistas.

Así lo explicó Mauricio Arroyo, subtesorero Nacional, quien indicó que Hacienda incursionó en la creación de ese título para “incentivar la colocación de emisiones a plazos mayores y a tasa variable”. Para las otras emisiones en colones tradicionalmente utiliza la Tasa Básica Pasiva (TBP).

“Este título amplía la cartera que ofrecemos a los inversionistas y, a la vez, brinda al mercado opciones para diversificar sus portafolios de inversión, además de disponer de un flujo de intereses acordes con las condiciones actuales de mercado”, expresó.

Freddy Quesada, gerente de INS Valores Puesto de Bolsa, explicó que la oferta que recibió Hacienda equivalía a pagar un rendimiento aproximado de 7,38%. Esto se sale de los rendimientos que paga el Gobierno, por lo que no era conveniente aceptar ese precio.

En eso coincidió Leonardo Cabrera, gestor de negociación de Mercado de Valores Puesto de Bolsa, quien indicó que el título no se asignó debido a que era un monto muy pequeño para el Ministerio de Hacienda y las condiciones ofertadas no estaban en línea con las del mercado y los requerimientos del Ministerio.

Quesada comentó que una virtud de la tasa TRI, en comparación con otras referencias del mercado, es que se ajusta de manera más rápida a las tasas bancarias debido a su metodología de cálculo.

La TRI se calcula con base en las tasas brutas de todas las captaciones de las entidades que forman parte de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica. Se calcula una referencia tanto en colones como en dólares. El indicador se actualiza semanalmente y existen diferentes valores según los plazos de referencia que se quieran considerar. En moneda local, la TRI se ubica actualmente en 5,37% a seis meses.

Cabrera resaltó que la inclusión de este título es una forma de ofrecer un producto nuevo a los inversionistas, con características especiales.

“Actualmente, la Tasa de Referencia Interbancaria es un índice creado para contar con más y mejor información sobre el costo de captación del dinero en el sistema financiero costarricense. Por esto se toma como referencia para crear la emisión con esta tasa, y de esta forma, ofrecer al mercado un nuevo instrumento variable”, destacó Arroyo.

Este 24 de junio el Ministerio de Hacienda intentó colocar su primer bono bajo la Tasa de Referencia Interbancaria (TRI), sin embargo, no se asignó el monto debido a que las condiciones no eran favorables para Hacienda. (Mercado de Valores)

El rendimiento que otorga este título se basa en la Tasa TRI más un margen adicional (spread) definido por el emisor. Este margen y la tasa se establecen cuando el título se registra ante la Sugeval. Para la inscripción que se efectuó el viernes anterior, se aprobó una tasa facial de tasa TRI a seis meses más un margen de 2%.

Hacienda confirmó que volverán a ofrecer este título al mercado a partir del tercer trimestre de este 2024. Según Quesada, en ese momento puede que el título tenga más apetito en caso de que la inflación sea más alta.

Tasa variable no es atractiva actualmente

Freddy Quesada señaló que el mercado no mantiene apetito por títulos a una tasa de referencia que pueda ser variable, como es el caso de la TBP o la TRI. Explicó que tampoco existe un deseo por los Títulos de Propiedad Rendimiento Ajustable Soberano (TPRAS), los cuales se referencian a la curva soberana calculada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Cabrera explicó que no existe una ventaja significativa para Hacienda en ofrecer un título en tasa TRI o TBP, sino que es más cuestión de diversificar el producto que se le da al inversionista.

Según Quesada, la tasa TRI y la TBP se han venido moviendo en consonancia con la Tasa de Política Monetaria (TPM), por lo que el inversionista prefiere una tasa fija ya asignada por Hacienda.

Además, añadió que el bono en tasa TRI que se ofreció no es llamativo para el puesto de bolsa que representa, pues no prevé que las tasas de interés se ajusten en el corto plazo, por lo que es más beneficioso un título en tasa fija. Además, este título, por ser nuevo, aún no tiene gran demanda en el mercado.

En el pasado, Hacienda emitió valores en colones con referencia a la Tasa Básica Pasiva y, más recientemente, a la curva soberana calculada por el BCCR con los TPRAS. Estas emisiones mantienen saldos al mes de abril de 2024 por ¢1.226.324 millones y por ¢1.205.707 millones, respectivamente.