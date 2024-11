Fondos de pensión superan las fuertes pérdidas del 2022

Los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) lograron en 2024 superar las pérdidas registradas hace dos años, provocadas por el rápido aumento de las tasas de interés tanto en Costa Rica como a nivel internacional. Este incremento fue parte de la respuesta global para contener la inflación creciente que heredó la pandemia de la covid-19.

El valor del ahorro de 3,1 millones de trabajadores en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) consiguió, a finales del 2023, alcanzar el nivel previo a la debacle del 2022. Y, para este año, los fondos en todas las operadoras de pensiones complementarias (OPC) alcanzaron máximos históricos.

Este comportamiento lo muestra el indicador denominado valor cuota, calculado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), y que consiste en una unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por cada trabajador en su cuenta de capitalización individual del ROP.

Cada trabajador tiene un número de cuotas y su valor se calcula todos los días. Por ejemplo, el 2 de enero de 2022, en su punto más alto antes de la caída, este valor osciló entre ¢10.264 y ¢12.133 entre las seis OPC. Sin embargo, al cierre de octubre pasado, se ubicó entre ¢11.496 y ¢13.351, según datos publicados por la Supén.

El valor cuota está expresado en colones y se obtiene al dividir el activo neto del fondo entre la cantidad de cuotas cotizadas por los trabajadores. Este indicador puede aumentar o disminuir diariamente dependiendo del comportamiento de las inversiones del fondo; a partir de las variaciones en un determinado periodo es que se puede establecer el rendimiento.

Édgar Robles, exjerarca de Supén, así como gerentes de operadoras de pensiones complementarias coincidieron en que el ROP recuperó las minusvalías registradas tiempo atrás y empezó a crecer el saldo de cada afiliado de manera significativa.

“Antes de la pandemia los fondos venían en crecimiento, tuvieron una reducción, pero luego continuaron la tendencia de ascenso. Esto quiere decir que si alguien no se trasladó (a otra OPC) no le pasó nada y sigue generando rendimientos (...) Desde inicio de año se recuperó lo que no se percibió años atrás", afirmó Robles.

Para Marco Vargas, gerente general de BN Vital, los niveles actuales de valor cuota son los máximos históricos desde la creación del sistema complementario de pensiones, en el 2000.

Al cierre de octubre pasado, las seis operadoras complementarias administraban activos en el ROP por ¢12,3 billones (millones de millones), contaba con 3,1 millones de afiliados y 73.000 pensionados, muestran los datos de la Superintendencia.

El resultado de los fondos obligatorios también ocurre en los 193.000 contratos de pensiones voluntarias que, en octubre pasado, contaban con ¢602.800 millones; y en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), donde 2,8 millones de trabajadores ahorran ¢707.560 millones, muestran los datos de Supén.

Razones del ascenso

La mejora en el resultado de los fondos de pensiones se fundamenta en un ascenso en el rendimiento de las inversiones del ROP. El sistema tuvo, en octubre anterior, una rentabilidad real anual del 15,6% muy lejos del resultado mínimo de -14,3%, obtenido precisamente en el mismo mes del 2022, según el reporte de Supén.

La Superintendencia argumentó que el buen resultado se da por una combinación de factores positivos como el aumento de valor de los títulos de deuda local, principalmente del Ministerio de Hacienda, como consecuencia de la disminución de tasas de interés impulsada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

De forma positiva también influyó el incremento de valor de las inversiones en el extranjero a raíz de las señales enviada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre la eventual reducción de sus tasas de interés, algo que finalmente se concretó en setiembre pasado.

“Las curvas soberanas de Costa Rica reflejan tanto las condiciones locales (...) como las influencias globales, como las políticas monetarias de la Fed. Las tasas de interés en colones y en dólares se ajustan en respuesta a estos factores, reflejando cambios en los rendimientos", se expone en el informe Evolución del Sistema de Pensiones, elaborado por la Supén, en el primer semestre de este año.

La entidad fiscalizadora sostuvo que los efectos positivos ocurren en ROP, FCL y los fondos voluntarios. Sin embargo, la apreciación anual del colón respecto al dólar afecta especialmente los títulos denominados en dólares estadounidenses, ya que el valor de las inversiones de la mayoría de los fondos de pensiones se expresa en colones.

Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, comentó que los fondos administrados se favorecen por los rendimientos sobresalientes del mercado internacional, principalmente por instrumentos de renta variable y los relacionados con la alta tecnología. En la coyuntura actual, esa influencia externa es muy relevante para la entidad pues el 39,3% del dinero de sus clientes está invertido fuera del país.

“El retorno ofrecido por los activos denominados en dólares ha superado la caída experimentada por el tipo de cambio, que, si bien ha reducido el aporte al rendimiento de estos activos, éstos mantienen un desempeño muy favorable versus los activos en colones”, destacó Porras.

Por su parte, Héctor Maggi, gerente general de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), subrayó que el efecto para los afiliados es un incremento en el monto de recursos acumulados. El fenómeno puede ocurrir también con los pensionados, pese a estar en el proceso de desacumulación.

“Como muchas veces las operadoras manifestamos en el 2021, que las minusvalías se recuperan a través del tiempo, quien toma decisiones apresuradas por ver minusvalías en su estado de cuenta realiza las pérdidas”, dijo Maggi.

El gerente de BN Vital agregó que para todos los afiliados la apreciación de las inversiones y la generación de plusvalías representa un beneficio en su participación en el ROP.