En este sentido, aquel consumo residencial menor o igual a 30 m³ se encuentra exento, conforme lo establece el apartado 12) del artículo 8 de la LIVA. La exención contenida en el numeral previamente citado, es una exención objetiva -un consumo que sea residencial y que no supere una determinada cantidad de agua-, sin referirse a un sujeto específico. En otras palabras, no es una exención referida a la condición o capacidad económica de las personas físicas o jurídicas, sino un tema de sector de consumo (residencial) y de cantidad consumida (no más de 30 m³).