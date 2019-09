Ahora bien, de no cumplirse con esta obligación, el Registro Nacional no podrá inscribir el traspaso. Esto, claro está, puede generar graves problemas para el comprador, principal interesado en tener inscrito a su nombre el bien que recientemente adquirió; pero que se podría ver afectado por el no pago correspondiente de un impuesto del cual no es el responsable.