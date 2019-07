Existe otra exención en cuanto a los locales o establecimientos donde se realicen cultos, indistintamente del credo religioso. Al igual que los casos anteriores, los arrendatarios no pagaría IVA, sin que exista referencia a límites de alquiler. Esta exención no aplica a lugares que se destinen a zonas de recreo, actividades sociales o lugares donde no se desarrolle el culto.